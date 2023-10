Nel corso della vostra vita vi sarà sicuramente capitato almeno una volta di aver dimenticato una password, nella maggior parte dei casi esiste il servizio di recupero password fornito dal sito internet o dall’applicazione dedicata, ma se questo non fosse disponibile? in nostro aiuto accorre direttamente Google Chrome (quindi è essenziale che stiate utilizzando il suddetto browser), a patto che abbiate tentato di effettuare l’accesso dal computer, e non da un dispositivo mobile.

Arrivati sulla pagina a cui volete accedere dovete cliccare con il tasto destro sulla stessa e poi dirigervi nella sezione Analizza. In una finestra verranno quindi mostrati tutti gli script ed i codici, in modo da avere accesso ai processi e la programmazione attualmente attiva sulla pagina. Ora spetta a noi scorrere la schermata alla ricerca delle voce Password, a fianco della quale sarà necessario digitare la voce Text, per vedere comparire nell’apposita barra la password originaria.

Password smarrita e recuperata in poco tempo

Un trucchetto molto semplice che porta con sé una condizione fondamentale: la password deve già essere stata utilizzata e salvata su Google Chrome, in caso contrario ovviamente il browser non sarà in grado di conoscerla e di anticiparla direttamente per voi. La stessa procedura potrà essere iterata anche su dispositivi completamente differenti, sempre se l’utente ha deciso di salvarla o l’ha utilizzata in precedenza.

Quanti di voi lo ritengono utile, o già lo conoscevano?.