Sul pianeta rosso, nome comune per identificare Marte, sono state catturate vere e proprie immagini inquietanti, si tratterebbe di un evento meteorologico molto particolare denominato Diavolo di polvere, capace di sfidare apertamente le nostre conoscenze e credenze.

Spiegandolo il più semplicemente possibile, si tratterebbe di una colonna verticale di aria calda, già presente sulla Terra, ma data l’assenza dell’atmosfera su Marte, si pensava fosse praticamente impossibile che potesse avverarsi anche in loco. La sorpresa è arrivata dal rover Perseverance, atterrato sulla superficie nel 2021, con le immagini di questo diavolo di polvere pronto a muoversi in circa 2000 metri quadrati ad una velocità di 20 chilometri all’ora.

Marte è pronta a riservare grandi sorprese

L’evento è stato registrato nella Thorofare Ridge, una regione sul bordo orientale del cratere Jezero, individuato come la zona perfetta dove atterrare, proprio per l’idea che in passato vi si trovasse un lago, in quanto potrebbe contenere tracce di microbi che testimonierebbero la presenza di vita su Marte.

Gli stessi diavoli di polvere si creano facilmente anche sulla Terra, succede più che altro quando la giusta proporzione di temperatura, vento e terreno sabbioso vengono a ricrearsi, andando a realizzare una colonna verticale di aria e polvere. Fenomeno che di base non causa gravi problemi all’ambiente circostante, se non più che altro una certa spettacolarità ed una difficoltà nella visibilità, ma nient’altro. Ora sappiamo che accadono anche su Marte, ed è bellissimo poter conoscere e ricevere nuove informazioni sui pianeti che ci circondano.