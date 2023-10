Tra poco arriva lo SWITCH OFF del digitale terrestre, bisogna cambiare TV

Acquistare una nuova televisione e sintonizzare i canali per la prima volta è un’abitudine per gli italiani in generale. Tutti sanno ormai che le cose sono in continuo cambiamento e che ogni tanto bisognerà dare un’occhiata al posizionamento delle reti principali impostate sul proprio apparecchio di ricezione. Il digitale terrestre incorporato infatti tende spesso a modificare il numero del canale proprio per via delle disposizioni riguardanti lo standard DVB-T2.

Sono passati pochi giorni da quando è arrivato il cambio di numerazione sul digitale per quanto riguarda il canale Rai 3 HD, ma ora c’è di più. Secondo quanto riportato già alcune settimane fa, dovrebbe avvenire a breve la transizione dei canali Rai allo standard DVB-T2. Tutti ormai sono al corrente dello switch off al nuovo standard che è stato approvato da Aeranti Corallo.

Pronti a risintonizzare tutti i canali? Il digitale cambia ancora

Il titolo non è stato generato solo per creare curiosità, ma riguarda la pura realtà: se non avete provveduto in passato a cambiare la vostra TV, dovrete farlo adesso, almeno se amate i canali Rai.

La transizione digitale è imminente verso il nuovo DVB-T2, con l’avvio che è previsto per il prossimo 10 gennaio 2024. Tutti i canali Rai passeranno a questo standard e si attende un aumento delle vendite per i decoder idonei e per le nuove TV.

Dovrebbe essere un processo che si concluderà in tempi brevi, favorendo dunque gli utenti verso un’abitudine molto più naturale. Almeno per il momento avete tutto il tempo di pensarci bene: se ne parlerà all’anno nuovo.