Se siete di millennials ne avrete forse sentito parlare, mentre se appartenete alla generazione z probabilmente non sapete cosa sono. Ormai parecchi anni fa, queste erano l’unico modo per effettuare delle chiamate mentre si era fuori casa. Stiamo parlando delle cabine telefoniche. Ebbene sì, faranno presto ritorno grazie a TIM, ma sottoforma di una tecnologia altamente avanzata. Sul territorio nazionale verranno posizionate diverse cabine digitali aventi un display touch screen e diversi servizi, tra cui quelli riferiti alla pubblica utilità.

Si tratta di stazioni intelligenti realizzate con la collaborazione di Urban Vision. Questo già sono state presentate a Milano dall’amministratore delegato di TIM, Pietro Labriola, durante l’Italian Tech Week. Il primo comune che posizionerà le cabine futuristiche sarà Milano, poi, se riscontreranno successo, si espanderanno in tutto il Paese.

L’Innovazione tecnologica si propaga con TIM

Le nuove cabine telefoniche TIM avranno un design del tutto diverso rispetto alle vecchie. Queste state ideate per adattarsi alle esigenze di ogni cittadino. L’operatore le propone come un presidio inclusivo avente applicazioni sensoristiche che permetteranno anche alle persone con disabilità differenti di accedere ai servizi digitali in maniera totalmente personalizzata.

Le strutture saranno delle vere e proprie stazioni digitali, utili per accedere ai servizi di infotainment, per ricaricare il proprio smartphone. Inoltre potranno essere sfruttate per effettuare pagamenti digitali e per chiamare i numeri fissi e mobili. Le cabine saranno anche attrezzate di un tasto chiamato Women+. Con questo si potrà accedere in tempo reale ad un servizio apposito di supporto che assisterà chiunque chieda aiuto.

Inoltre, su di essa si potranno leggere anche le informazioni della città in cui saranno posizionate, scoprendo le offerte artistiche, cinematografiche, teatrali ed altro, potendo anche acquistare i biglietti. Questo cambiamento tecnologico contribuirà a rendere le città accessibili sotto ogni punto di vista, gettando un occhio al passato rivisitando le cabine nate ormai più di settant’anni fa. La TIM si conferma essere uno degli operatori italiani migliori grazie ai suoi servizi diversificati, alle sue offerte ed ora anche al contributo per il futuro di un Italia avanzata.