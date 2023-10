Negli ultimi mesi, si è verificato un preoccupante aumento dei furti di monopattini e biciclette a Milano, mettendo in allarme residenti e autorità locali. Sono molti gli abitati della città lombarda che negli ultimi tempi ha assistito alla sparizione delle proprie bici e monopattini parcheggiati per le strade. Alcuni di questi veicoli risultano di buon livello e con un alto valore commerciale. La Polizia Locale di Milano grazie alle continue indagini, dopo un blitz in viale Aretusa è riuscita a ritrovare in una cantina alcuni dei modelli rubati. Sulla pagina Facebook dedicata la Polizia sta pubblicando le foto dei veicoli rubati per ritrovare i loro legittimi proprietari.

Monopattini e bici rubati

Nascosti nella cantina sono stati ritrovati 7 monopattini elettrici e 20 biciclette, tutti, sembra, in buone condizioni. Il Nucleo Bici Rubate sta catalogando tutti i mezzi ritrovati e sta procedendo a fotografare questi veicoli per poi pubblicare le foto sulle apposite pagine social per riuscire a ritrovarne i proprietari.

Su Facebook è presente l’album “Riconosci la tua bici” che è possibile consultare in caso in cui si è stati vittima di furto. Sulle pagine social sono presenti tutti i veicoli ritrovati, non sono in viale Aretusa, ma anche quelli che regolarmente vengono ritrovati dagli agenti di polizia.

Il Nucleo Bici Rubate è a disposizione per richiedere qualsiasi informazione o per organizzare un appuntamento al fine di consegnare un veicolo al legittimo proprietario.

Per poter tornare in possesso del proprio mezzo è necessario averne denunciato il furto presso gli organi di polizia.

La problematica è reale e non sempre è possibile agire per prevenire i furti. Invitiamo tutti coloro che, negli ultimi mesi, hanno subito il furto di un veicolo di questo tipo a consultare subito il profilo Facebook dedicato per provare a ritrovare il proprio mezzo. Se invece vi hanno derubato e non sapete come depositare la vostra denuncia potete consultare il sito del Comune di Milano dove nell’apposita sezione dedicata alle bici rubate sono disponibili tutte le informazioni utili per procedere.