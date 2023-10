WindTre è pronta a stupire il mercato della telefonia mobile con il lancio di una delle migliori promozioni in circolazione, al cui interno si possono trovare grandissimi contenuti, ed un prezzo che comunque non supera gli 8,99 euro al mese.

La promozione di cui vi parliamo prende il nome di Go 150 M Easy Pay, si tratta di una soluzione che può essere richiesta direttamente dal sito ufficiale, e può essere attivata solo ed esclusivamente da coloro che sono in possesso di determinati requisiti, come la provenienza da Iliad o da un MVNO. La portabilità, data la sua natura di operator attack, è obbligatoria per tutti.

WindTre, la promozione è incredibile

La prima cosa che notiamo nella promozione è la dicitura Easy Pay, ciò sta a significare, in parole povere, che sarà necessario pagare il contributo mensile di 8,99 euro, solo ed esclusivamente mediante il proprio conto corrente bancario o la carta di credito non ricaricabile (non sarà possibile farlo con credito residuo).

Gli utenti che abbracceranno la promozione, potranno comunque godere di un bundle davvero ottimo, composto da 50 SMS, minuti illimitati verso tutti ed anche 150 giga di traffico dati alla velocità del 5G. All’attivazione non viene richiesto il versamento di alcun contributo, da notare infatti che la spedizione a casa è gratuita, come la SIM stessa; essendo Easy Pay, la promo è vincolata infine da un piccolo vincolo di durata, che impedisce di abbandonare WindTre entro 24 mesi a costo zero.