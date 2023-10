Le truffe che colpiscono le principali banche italiane mettono ancora una volta sotto torchio migliaia di correntisti in tutto il paese. Nel corso delle precedenti settimane, alle autorità sono state segnalati diversi tentativi di soprusi da parte degli hacker. Una serie di queste truffe ha come obiettivo i risparmi dei clienti di Intesa Sanpaolo.

Intesa Sanpaolo, la mossa degli hacker contro i clienti

Nel corso di questi mesi e di queste settimane, gli hacker hanno messo a punto una strategia che può definirsi ben collaudata. I malintenzionati attirano l’attenzione del pubblico, attraverso una serie di comunicazioni ad alto impatto inviate via mail o SMS. Queste comunicazioni hanno come oggetto, ad esempio, la chiusura immediata dei conti Intesa Sanpaolo o anche l’accredito di ingenti somme.

I lettori, forti dell’impatto del messaggio, vengono quindi invitati a cliccare su un link in allegato per avere maggiori dettagli. Cliccando sul linkperò gli utenti cadranno in una vera e propria trappola dei malintenzionati. Il pubblico sarà infatti indirizzato su un portale parallelo di Intesa Sanpaolo, la cui interfaccia grafica però ricorda da vicino quello del sito ufficiale della banca. Agli utenti inoltre sarà chiesto l’accesso con le proprie credenziali home banking.

Con l’espediente del link fasullo, gli hacker riescono ad entrare in possesso dei dati riservati del pubblico. Da qui, numerosi rischi che vanno dall’attivazione di servizi a pagamento sui profili TIM, Vodafone e WindTre o – scenario nettamente peggiore – al possibile furto di risparmi sui conti Intesa Sanpaolo. Da non sottovalutare poi il pericolo di furti d’identità online e la conseguente creazione di false identità virtuali.