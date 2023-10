Dalle analisi condotte in Giappone i rivenditori hanno rivelato che la domanda di schede video supera la disponibilità, soprattutto considerando i prodotti RTX 4080 e le 4090 e NVIDIA di ultima generazione. Questa segnalazione proviene da negozi di diverse dimensioni, dai piccoli store alle catene importanti, e anche da Akihabara, l’area conosciuta come l’Electric Town di Tokyo chiamata così per la quantità elevata di numero di negozi di tecnologia elettronica di ogni tipologia.

La situazione presenta una domanda costante negli ultimi mesi e negozi che hanno sempre meno schede. Perché si sta sviluppando una carenza così grande? La spiegazione per gli amanti del settore potrà sembrare ovvia.

Schede video VS Intelligenza artificiale

Il mercato odierno si basa su due sole parole: intelligenza artificiale. La concentrazione delle aziende si sta focalizzando sul produrre GPU specializzate nella creazione di AI. La divisione specializzata in tale categoria della società NVIDIA, ad esempio, ha portato ad un guadagno di 10 miliardi di dollari solo nell’ ultimo trimestre. Le schede video invece hanno fruttato soltanto 2,5 miliardi. Una differenza enorme.

La priorità, quindi, sono sostanzialmente concertate perlopiù sulle nuove tecnologie. Altro fattore determinante è che alcuni rivenditori hanno posto un limite artificiale per la disponibilità delle RTX 4080, a causa delle 4070 Ti. Chi li cerca la nuova componente per ottenere un sistema equilibrato si accontenterà di questa, mentre chi cerca una scheda dalle migliori prestazioni sceglierà le 4090.

Inoltre, le nuove generazioni di schede video sono molto lontane. Dalle informazioni fornite dai produttori, pare che le RTX 50 arriveranno fra circa due anni. Si dovrà aspettare parecchio tempo quindi e la data di uscita potrebbe essere ancora spostata a causa di modifiche alle manovre progettuali.