CoopVoce, nella sua scalata tra gli operatori telefonici, promette competenza ed efficienza ad un prezzo davvero competitivo. Nel suo catalogo è infatti possibile trovare molte offerte interessanti al di sotto dei 10 euro, ma anche al di sotto dei 7 euro, senza che questo si trasformi in una carenza di dati offerti o una qualità inferiore dei servizi.

A tal proposito CoopVoce ha messo a disposizione dei suoi utenti la possibilità di usufruire del VolTe che permette di effettuare chiamare vocali su rete LTE ad una qualità superiore senza essere costretti a passare alla rete 2G. Inoltre, l’operatore ha aggiornato l’elenco di smartphone compatibili con questa funzione.

CoopVoce per Xiaomi e Honor

Gli utenti interessati, che sono in possesso di device compatibili, non dovranno fare altro che aggiornare i propri smartphone con la versione Android 13, o nel caso si parli di dispositivi Apple, basta procedere installando l’ultima versione disponibile del proprio sistema operativo. Ed il gioco è fatto. Quali sono i dispositivi supportati annunciati da CoopVoce?

Per Honor troviamo: Honor 90, Honor X5 Plus, Honor X7 ed Honor X8. Mentre per Xiaomi sono stati aggiunti i seguenti modelli: Xiaomi 11 Lite 5G NE, Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 12, Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 12T, Xiaomi 12T Pro, Xiaomi 12X, Xiaomi Mi 11 Lite 5G e Xiaomi Mi 11 Lite.

Nell’elenco, oltre a Xiaomi e Honor troviamo anche alcuni modelli Redmi: Redmi 10 2022, Redmi 12C, Redmi A1, Redmi Note 11, Redmi Note 11 4G, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro Plus, Redmi Note 11S, Redmi Note 11S 5G, Redmi Note 12, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro 5G ed infine Redmi Note 12 Pro Plus 5G.

Se il vostro dispositivo smartphone non è presente tra questi, non disperate, l’operatore ha precisato che tutti i nuovi modelli smartphone di Honor, usciti da gennaio 2023, sono supportati. Mentre per quanto riguarda gli smartphone Xiaomi, i dispositivi supportati sono tutti quelli usciti da luglio 2023.

Inoltre, la lista è in continuo aggiornamento ed è visionabile sul sito web di CoopVoce, nell’apposita sezione, dove è possibile anche filtrare le ricerche in base al brand del proprio smartphone.