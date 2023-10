Avete già visto o provato la nuova tastiera Epomaker EP64?In caso contrario, ecco la nostra recensione del prodotto in questione. Tutto ciò che vi occorre sapere se siete interessati o meno all’acquisto.

Per chiunque fosse interessato, la nuova tastiera Epomaker EpP64, si presenta come un mix perfetto di funzionalità e stile. Si tratta di una tastiera meccanica super compatta e dal design davvero unico e particolare.

Dal peso di 889g, le sue dimensioni sono:

Lunghezza: 103 mm;

103 mm; Larghezza: 293 mm;

293 mm; Diametro: 41 mm.

DESIGN E COSTRUZIONE

La Epomaker EP64, cugina di EP84 Plus, rispetta il 60% del layout delle tradizionali tastiere cui siamo comunemente abituati, dispone infatti di 64 tasti, anziché di 104.

In quanto, incorpora i tasti freccia ed esclude il tastierino numerico, grazie a cui riesce ad acquisire spazio, diventare più comoda e maneggevole, ed in grado di essere trasportata facilmente ovunque. Senza risultare troppo ingombrante.

All’interno della confezione troviamo:

La tastiera;

Il manuale delle istruzioni;

Il Cavo USB, lungo 1.8 m;

Il Ricevitore 2.4G;

La pinza per rimuovere i keycaps e gli switch.

TASTI E DIGITAZIONE

Una grande particolarità dell‘EP 64, riguarda sicuramente la scelta di un design davvero niente male. La tastiera può infatti essere personalizzata scegliendo tra vari tipi di colorazioni e temi, tra cui ricordiamo quello del fiore Bauhinia, ovvero un fiore tropicale da strada, dalla bellissima tonalità viola chiaro e bianco. Uno stile che contribuisce a conferirle eleganza e vitalità.

I singoli tasti, sono stati realizzati con la tecnica di sublimazione di colore a caldo e con materiali di ottima qualità. Ogni tasto, è stato progettato in modo tale da mantenere sempre alte le proprie prestazioni, resistendo all’usura del tempo e al contatto con oli o con la sudorazione della pelle.

Restando lisci e con le lettere sempre ben visibili anche dopo un uso prolungato. La scelta particolare del mix di colori che la compongono, danno alla tastiera un carattere estremamente elegante, oltre a garantire una piacevole sensazione al tatto, che resta sempre la stessa anche con il passare del tempo.

Incredibile l’illuminazione RGB, che mette in risalto i tasti. Dagli innumerevoli effetti visivi programmabili grazie al software incluso, essi contribuiscono a conferire alla tastiera un carattere ancora più vivace e colorato.

Oltre ad essere ovviamente utile per coloro che, per esempio, tendono a lavorare o ad utilizzare il PC anche di sera. Grazie all’illuminazione integrata della EP64 infatti, i tasti saranno sempre ben evidenti anche negli ambienti più bui.

È possibile passare da un effetto all’altro grazie ai tasti di scelta rapida FN.

Gli interruttori personalizzati sono sostituibili, l’EP64 è infatti dotata di funzionalità Hot Swapable. Oltre ai suoi interruttori, è compatibile anche con quelli a 5/3 pin.

Sostituire gli interruttori è molto semplice e veloce grazie alla loro struttura a chiave e allo Swapping a caldo, infatti non richiede alcuna saldatura né competenze particolari.

In questo modo è possibile personalizzare la tastiera in base alle proprie preferenze.

Indipendentemente se siete tra coloro che prediligono l’urto tattile o un’esperienza di digitazione più lineare e fluida, avrete comunque la possibilità di realizzare ad hoc la tastiera che vi soddisfi maggiormente. Dalla colorazione e dallo stile che preferite.

In tutti i casi, i tasti sono prelubrificati e realizzati con materiale studiato al fine di garantire, anche con l’usura del tempo, sempre la stessa consistenza e la stessa esperienza di digitazione.

Insomma, la EP64 ti consente di realizzare una tastiera ad hoc fatta apposta per te e che soddisfi al 100% i tuoi desideri. Potrai infatti decidere la tipologia di tasti, la loro colorazione e persino il suono in fase di digitazione, oltre a poter controllare gli effetti di retroilluminazione. Potremmo definirla, a tutti gli effetti, una tastiera fai da te.

Di seguito vi riportiamo una piccola guida per la rimozione sicura e rapida degli interruttori:

Prendere lo strumento di rimozione tasti incluso nella scatola e allineare verticalmente i denti di presa, posizionandoli proprio al centro dell’interruttore che si intende sostituire; Afferrare l’interruttore e applicare una piccola pressione fino a quando non viene via; Assicurati di non usare troppa forza, basta una presa decisa ma delicata per allontanare il tasto dalla piastra; Prima di installare gli interruttori nuovi, assicurarsi che siano tutti perfettamente puliti e dritti; Allineare i pin al Pbc della tastiera, facendo il modo che il logo Gateron, sia rivolto al nord; Premere l’interruttore fino a quando non si sente il click dell’inserimento; Controllare minuziosamente ogni tasto per assicurarsi che siano stati tutti collegati in maniera corretta alla tastiera.

Ed il gioco è fatto.

CONNETTIVITÀ

La EP 64, garantisce una connessione rapida e di alta qualità con una molteplicità di dispositivi sia Windows, MacOs e Android.

La tastiera infatti, supporta una connessione wireless, grazie alla quale è possibile scegliere tra:

Una tecnologia Bluetooth fino a 5.0 , assolutamente all’avanguardia;

, assolutamente all’avanguardia; O una connessione pari a 2.4 Ghz, la cui velocità di polling (ovvero la frequenza di tempo entro cui il puntatore del mouse del pc aggiorna la sua posizione) può variare fino a 1000 Hz, con appunto 2.4 Ghz.

la cui (ovvero la frequenza di tempo entro cui il puntatore del mouse del pc aggiorna la sua posizione) può variare fino a con appunto La tastiera supporta anche la modalità cablata USB-C.

Passare da una modalità all’altra risulta essere molto semplice e rapido, grazie ad un interruttore fisico e alle scorciatoie da tastiera, quali:

Fn+1/2/3 (per il Bluetooth);

Fn+4 (per 2.4 GHz)

Fn+5 (per cavo USB cablato)

In ogni caso, viene comunque sempre garantita una connessione ed un’esperienza di digitazione ininterrotta e fluida.

AUTONOMIA

All’interno della tastiera troviamo una batteria ricaricabile da 2000 mAh, che garantisce un’autonomia di ben 50 ore per ogni ricarica effettuata.

Ovviamente se l’illuminazione viene usata con parsimonia e solamente quando risulta essere davvero necessario, la capacità di autonomia della EP64, può aumentare notevolmente. In questo modo sarà possibile utilizzarla anche per diversi giorni consecutivi, sempre con la stessa ricarica.

E’ possibile controllare la percentuale di batteria attraverso i tasti di scelta rapida.

Infatti, tenendo premuti i tasti FN+Barra spaziatrice, i numeri sulla tastiera da 1 a 0 iniziano ad illuminarsi, fermandosi alla percentuale di carica ancora disponibile.

Per esempio, se i numeri si illuminano fino al 6, significa che la batteria è carica al 60%, se invece saranno tutti illuminati da 1 a 0, è completa al 100%.

SOFTWARE E PERSONALIZZAZIONE

Il software ha un’interfaccia moderna ed è assolutamente intuitivo. Utile per la programmazione di riassegnazione e retroilluminazione dei tasti. Grazie al software integrato di EP64, potrai regolare e scegliere gli effetti dell’illuminazione che preferisci. La memoria integrata consente di creare e salvare i layout e gli effetti di luce preferiti, che potranno essere cambiati anche attraverso i tasti FN di scelta rapida.

PRO E CONTRO

Di pro la Epomaker EP64 ne presenta davvero tanti. Innanzitutto si tratta di una tastiera compatta, facile da trasportare e per nulla ingombrante. Quindi adatta per chiunque si trovi a lavorare o ad utilizzare il PC fuori casa e non vuole rinunciare alla comodità di una tastiera esterna. È possibile inserirla anche all’interno di borse e di zainetti di medie dimensioni.

Altro punto a suo favore è, oltre al design elegante e caratteristico, sicuramente la possibilità di personalizzare la tastiera a proprio piacimento. Grazie a ciò possiamo infatti adottare lo stile che più ci piace e ci rappresenta e cambiarlo ogni volta che lo si desidera. In maniera molto semplice e rapida. Inoltre è possibile scegliere tra una pluralità di stili di interruttori sostituibili e darsi alla pazza gioia in questo senso.

Per non parlare degli effetti caratteristici della retroilluminazione dei tasti, grazie a cui è possibile lavorare anche di notte, senza disturbare nessuno. In quanto si può scegliere anche di utilizzare tasti poco rumorosi, per coloro che lo preferiscono.

Tra i contro, potremmo citare la mancanza del tastierino numerico. In quanto, per coloro che sono abituati alle tastiere tradizionali, forse inizialmente, sarà un po’ fastidioso cercare di abituarsi al layout della EP64. Un altro punto a sfavore potrebbe essere la difficoltà nell’installare il software. Seguendo, step by step, le indicazioni riportate sul manuale delle istruzioni non dovreste avere problemi.

CONCLUSIONE

Personalmente è un acquisto che consiglierei ad occhi chiusi, anche se per apprezzare la particolarità di questa tastiera bisogna averli bene aperti. Il suo stile standard è già di per sé meraviglioso, l’alternanza dei colori scelti le danno un carattere tutto suo, che potremmo definire estremamente “Kawaii”.

E’ più piccola rispetto alle normali tastiere, consente quindi di recuperare un bel po’ di spazio di lavoro sulla vostra scrivania. Impazzirete dalle innumerevoli personalizzazioni che potete realizzare. Insomma è letteralmente possibile creare una tastiera che rappresenti alla perfezione il vostro stile e ciò che più amate.

E dalle prestazioni che preferite, come un feedback tattile più rumoroso o, al contrario, estremamente silenzioso. Grazie agli switch Epomaker tutto questo è possibile. In più, il prezzo è davvero più che accessibile per un dispositivo con tali caratteristiche. Quindi la nuova Epomaker EP64 è assolutamente promossa. Ottima per scrivere ma anche per il gaming !

Nel caso abbiate qualche dubbio per il suo acquisto o meno, la mia risposta è: Assolutamente Si. Ottime prestazioni, stile unico ed accattivante.

PREZZO E CONCORRENZA

La Epomaker EP64 ha un ottimo rapporto qualità – prezzo. Essa è infatti già disponibile su Amazon al costo di 71,99 euro.

Considerata la qualità del prodotto e la straordinaria efficienza delle sue prestazioni, si tratta sicuramente di un prezzo più che vantaggioso e alla portata di tutti. Sempre acquistandola su Amazon, avrete la possibilità di ottenerla rapidamente a casa vostra in pochissimi giorni, grazie ai ridotti tempi di consegna.

Per i clienti di Amazon Prime, invece, potrete avere la vostra EP64 già a partire dal giorno dopo il suo acquisto.