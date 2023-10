WhatsApp, ormai da anni, risulta essere l’app di messaggistica più amata e utilizzata al mondo. L’app di Meta è presente in tante nazioni e in alcune è al primo posto della classifica.

I motivi del suo successo sono sicuramente le continue attenzioni che gli sviluppatori pongono sulla piattaforma, aggiornandola continuamente con funzioni sempre più utili per migliorare l’esperienza degli utenti.

Inoltre gli ultimi aggiornamenti dell’app la stanno portando via via sempre più verso una trasformazione in un piccolo social network in cui postare qualsiasi tipo di media e di documento (vedi la funzione dei canali).

Nonostante l’utilizzo incredibile e frequente dell’applicazioni, ci sono numerosi trucchi che potrebbe di gran lunga rivelarsi utili e indispensabili, ma che in pochi conoscono.

WhatsApp, i trucchi di cui non poter fare a meno

I trucchi di WhatsApp servono per dare all’utente un controllo completo della piattaforma, evitando magari di incappare in situazioni spiacevoli con altri utenti e anche per poter scoprire di più sugli utenti con i quali si interagisce di più.

I trucchi che esploreremo in quest’articolo sono principalmente improntati verso la cancellazione dei messaggi, e in particolare su come leggere quelli cancellati e come cancellare definitivamente quelli inviati.

Come leggere un messaggio eliminato da un altro utente? Il trucco è utilizzabile solo su Android e consiste nell’andare su Impostazioni e al menù delle Notifiche selezionare Impostazioni avanzate e successivamente Cronologie Notifiche e attivare questa voce. Quando riceverai un messaggio che è stato eliminato ti basterà andare a vedere in quella voce e ti apparirà il testo.