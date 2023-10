Presto tutta l’umanità sarà davvero sostituita da robot umanoidi, in stile “Io,Robot”? una domanda che sta balenando moltissimo nelle menti di milioni di consumatori considerati gli sviluppi che la tecnologia è stata in grado di mostrare nel periodo corrente, anche grazie a Tesla ed il suo Optimus.

Presentato inizialmente all’AI Day del 2022, il robot umanoide dell’azienda americana sta lentamente compiendo passi in avanti, una sorta di crescita di un neonato che ha visto la luce lo scorso anno, e con il trascorrere del tempo sta acquisendo sempre più dati ed informazioni, migliorandosi esponenzialmente.

Tesla, ecco Optimus, il suo robot umanoide

I primi passi di Optimus sono stati esattamente quelli di un bambino, ha imparato a camminare con le proprie gambe (e anche fare piccole acrobazie), scoprire gli oggetti, utilizzare le mani ed anche svolgere qualche semplice operazione con una maggiore fluidità nei movimenti (senza risultare appunto eccessivamente “robotico”).

I progressi mostrati nel video sovrastante sono a dir poco strabilianti, proprio sulla base di quanto era stato osservato nel 2022, un livello talmente basso in passato da risultare quasi deludente. La speranza in un futuro in cui la tecnologia possa davvero darci una mano è reale, nella speranza che appunto possa essere un aiuto e non un sostituto dell’uomo, il quale si ritroverebbe in men che non si dica senza un lavoro ed il corrispettivo denaro per sfamare la propria famiglia.