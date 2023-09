Che la tecnologia abbia fatto passi da gigante è un dato di fatto. Sempre più aziende investono nella creazione di intelligenze artificiali e di robot altamente sviluppati. È il caso di Tesla con Optimus (non quello di Transformers).

Lo scorso maggio la società aveva condiviso online i primi video di Optimus e da allora sembra aver fatto grandissimi progressi. Il produttore ha postato sul social X un estratto che mostra come l’umanoide maneggi gli oggetti con grande abilità. Sembra anche che riesca a eseguire posizioni di yoga mantenendo un equilibrio. Nel video si vede anche come il robot riesca a localizzare le sue parti autonomamente.

Un robot da film di fantascienza

nel filmato condiviso da Tesla, si vede come Optimus riesca ad interagire con gli oggetti, eseguendo compiti differenti con molta precisione soprattutto destrezza paragonabile alla gestualità umana. Il robot si adatta ai cambiamenti in tempo immediato e, in caso ve ne fossero, corregge i suoi errori.

Nella parte finale del video Optimus intraprende una vera sessione di yoga. Le sue articolazioni sono così flessibili da poter eseguire dei movimenti fluidi ed avere un baricentro bilanciato. È un traguardo molto importante per l’azienda, il cui obiettivo è quello di rendere il robot completamente autonomo. Tesla vorrebbe infatti che l’umanoide sostituisse l’uomo in compiti particolarmente difficili e pericolosi. Non si sa ancora quando il robot sarà pronto per la vendita; tuttavia, Elon Musk ha già annunciato che Optimus probabilmente verrà messo in commercio ad una cifra di circa 20.000$.

Questa potrebbe essere una grande notizia per le aziende: investire nell’acquisto di robot sarà un’alternativa più economica e sicura dell’avere dei dipendenti umani.