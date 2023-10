Intelligenza artificiale generativa su WhatsApp, come si usa

WhatsApp sta per introdurre, come annunciato da Meta, l’intelligenza artificiale generativa. In questo modo gli utenti avranno tutt’altro tipo di esperienza, molto più avvantaggiata da una risorsa che per tanti già risulta imprescindibile da mesi.

WhatsApp: arriva l’intelligenza artificiale generativa per tutti

Sono tre i nuovi servizi che si basano sull’intelligenza artificiale che vanno a dare una prova dei primi passi compiuti lungo questo primo step di sperimentazione.

In primo luogo c’erano novità degli adesivi adesivi IA che vede la possibilità di creare una adesivo personalizzato che possa rappresentare nel migliore dei modi quello che l’utente prova o pensa in quel momento in chat. Tale funzione si serve della tecnologia Llama 2 e del modello generativo Emu, una combinazione utile per trasformare un messaggio di testo in adesivi di altissima qualità.

Anche le Chat IA stanno facendo parlare molto: si tratta della seconda funzionalità annunciata da Meta. Con questa nuova risorsa gli utenti avranno l’opportunità di porre ogni domanda al fine di scoprire quanto più possibile sugli argomenti o per provare a mettere fine ad un dibattito all’interno di un gruppo a cui sono iscritti. Si potrà ricevere dunque il parere di tantissimi personaggi creati appositamente da Meta, con ben 28 profili che si ispirano a icone culturali ma anche ad influencer. Chiaramente ci sarà un modo per vedere le chat con intelligenza artificiale, le quali saranno visivamente diverse. Per avviare una conversazione del genere, sarà necessario inviare un messaggio proprio all’IA.

Un’altra grande risorsa che arriva è quella che consente la generazione di immagini fotorealistiche. Basterà digitare il prompt/immagine e l’IA permetterà di generare delle immagini che andranno a rappresentare una persona o semplicemente un luogo o ancora un’idea.