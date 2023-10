Amate i film apocalittici? allora dovete collegarvi subito a Netflix per prendere visione di Il Mondo dietro di te, una pellicola di Sam Esmail che verrà resa effettivamente disponibile al pubblico a partire dall’8 ottobre, che trae ispirazione dal romanzo di Rumaan Alam.

La trama è in parte originale, anche se alla base troviamo un costrutto narrativo già visto: una graziosa famiglia con 2 figli decide di affittare per un weekend un casa di lusso per trascorrere un breve periodo di relax e di gioia, peccato che nel cuore della notte due sconosciuti piombino nella stessa dimora sottolineando essere di loro proprietà, e millantando un mondo al collasso a causa di un attacco cybernetico. Gli eventi si susseguono e l’apocalisse sembra essere ormai alle porte di casa.

Netflix, ecco il film che dovete guardare subito

La pellicola è indubbiamente una delle più attese, sia per la trama, che si prospetta essere ricca di colpi di scena, che proprio per gli attori che la interpretano, da notare infatti la presenza di Julia Roberts e di Ethan Hawke, i due genitori della famigliola, a cui si aggiungono Charlie Evans e Farrah Mackenzie ad interpretare i figli. I due sconosciuti che a tutti gli effetti piombano nell’abitazione sono Mahershala Ali e Myha’la, magistralmente guidati dal regista Sam Esmail, come anticipato, capace di firmare pellicole di prim’ordine, come Mr.Robot e altri titoli di primissimo ordine.