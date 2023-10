A lanciare questa notizia è Mack Sztaba su ArtStation che conferma di ricoprire il ruolo di Senior Concept Artist presso Cloud Chamber. L’artista, inoltre, ha affermato di star lavorando a Bioshock 4 da circa sei mesi al fianco del suo supervisore Scott Sinclair, già direttore artistico di Bioshock e di Bioshock Infinite. Il curriculum di Mack Sztaba è di tutto rilievo, considerando che ha partecipato a produzioni del calibro di Spider-Man: Across the Spider Verse e The Umbrella Academy.

Purtroppo, non ci sono maggiori dettagli in merito quindi possiamo solo fidarci di quanto scritto dall’artista nel proprio profilo. Certamente sappiamo che Cloud Chamber ha aperto negli scorsi anni alcune posizioni lavorative legate allo sviluppo di un’avventura open-world con storie incentrate sui personaggi. Inoltre, il mondo di gioco avrebbe incluso anche missioni secondarie, una soluzione diversa da quanto visto fino ad ora nei giochi della serie.

Gli analisti ritengono plausibile il 2028 come data di uscita di Bioshock 4 considerando anche le voci di possibili problemi di sviluppo. Gli insider hanno svelato che si tratta di problemi tanto gravi da portare al riavvio del progetto, ripartendo da zero. Purtroppo al momento bisogna considerare tutte queste informazioni come indiscrezioni non confermate. Non resta che attendere maggiori sviluppi che certamente non tarderanno ad arrivare.