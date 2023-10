Dagli sforzi congiunti di Logitech G e Playseat ecco nascere la nuova postazione racing Playseat Challenge X – Logitech G Edition. La seduta è pensata per tutti gli utenti amanti dei racing game che vogliono sfruttare al meglio il volante e pedali del brand tecnologico.

Costruita con una struttura leggera e pieghevole in acciaio al carbonio, la postazione offre un sedile completamente regolabile realizzato con materiali traspiranti Playseat Actifit. In questo modo, i piloti potranno contare su una seduta in pieno stile racing che offre resistenza e versatilità per immergersi appieno nelle gare.

Come dichiarato da Jim Hoey, Head of Simulation Marketing di Logitech G: “La collaborazione su questo prodotto è stata intensa per rendere la Challenge X più funzionale, comoda e, in generale, fornire un’esperienza di gara migliore rispetto alle tradizionali sedute da racing. Durante questo processo, i nostri team si sono concentrati su tre aree chiave di una seduta da racing e non potremmo essere più soddisfatti dei risultati”.

Logitech G e Playseat hanno lanciato la nuova PLAYSEAT CHALLENGE X, una postazione dedicata ai racing game per divertirsi come non mai alla guida

Tra le novità più importanti della Playseat Challenge X – Logitech G Edition, possiamo citare la possibilità di regolare la seduta in sei posizioni diverse. In questo modo sarà possibile trovare la posizione perfetta per i pedali e il volante e vivere vere sensazioni di guida.

I produttori hanno sottolineato i vantaggi del materiale traspirante ActiFit utilizzato sulla seduta. Infatti, il design si unisce con la gestione termica per rimanere comodi e freschi anche dopo un utilizzo prolungato.

La struttura, con un peso di soli 11,6 kg, può essere facilmente ripiegata riposta per non ingombrare troppo quando non la si usa. I giocatori professionisti possono integrare il proprio set con il Logitech G Driving Force Shifter per aggiungere il cambio manuale.

Il prezzo di lancio della PlaySeat Challenge X – Logitech G Edition è di 299 euro. Gli appassionati di racing game che vogliono portare la propria esperienza di gioco al livello successivo possono trovare il set presso tutti i principali rivenditori di elettronica oltre che sul sito ufficiale del produttore.