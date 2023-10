Se stai cercando una chiavetta che ti permetta di vedere tantissime piattaforme streaming, la migliore è sicuramente la Amazon Fire TV, che in questi giorni è proposta scontata di oltre il 50%.

Il colosso sta infatti scontando del 53% la sua Fire TV Stick 4K, streaming in brillante qualità 4K. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Amazon Fire TV 4K in super offerta

Vivi il cinema a casa tua con immagini brillanti in qualità 4K Ultra HD, con supporto per Dolby Vision, HDR e HDR10+. Audio di qualità home theater con supporto per Dolby Atmos – Le immagini prenderanno vita con l’avvolgente audio Dolby Atmos, disponibile per alcuni titoli selezionati, utilizzando un impianto stereo compatibile.

Goditi la visione di migliaia di film ed episodi di serie TV su Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e altri, e ascolta migliaia di brani musicali. Potrebbe essere necessario un abbonamento separato. Guarda la TV in diretta, i notiziari o gli eventi sportivi con gli abbonamenti a DAZN, RaiPlay e Mediaset Infinity e molti altri. Guarda gratuitamente contenuti su Pluto TV e YouTube.

Cerca e avvia la riproduzione di contenuti con la tua voce. Trova velocemente le tue app preferite con i pulsanti preimpostati. Accendi, spegni la TV e regola il volume con un unico telecomando. Chiedi ad Alexa di controllare il meteo, abbassare le luci, visualizzare i video delle telecamere supportate in tempo reale, riprodurre musica e altro ancora. Tutto questo e molto altro per soli 32.99 euro a questo link.