Questa illusione ottica vi farà davvero perdere la testa.

Nell’era digitale le illusioni ottiche sono ormai diventate una delle più interessanti e divertenti forme di intrattenimento virtuale.

Esse infatti rappresentano non solo un’attività creativa e divertente con cui trascorrere il tempo libero, ma consentono anche di mantenere sempre attive ed in allenamento le nostre capacità cognitive.

L’illusione della campana, riesci a mitrovarla in 5 secondi ?

Parlando di una particolare illusione ottica, la sfida che vi proponiamo questa volta, riguarda questa particolare immagine che sta facendo letteralmente impazzire il web.

Come si può vedere, nella figura è rappresentato un semplice paesaggio rurale ed una persona anziana insieme ad un ragazzino.

Tuttavia, ciò che nessuno vede, almeno a primo impatto, è una campana che è stata minuziosamente nascosta.

Per vincere la sfida dovrete trovare la campana in questione, in un tempo massimo di 5 secondi.

Un’impresa piuttosto semplice penserete voi, ma non è affatto così.

Solamente l’1% delle persone infatti, sembra essere riuscita veramente nell’impresa.

Non riuscire nell’intento è davvero frustrante, ma rincuoratevi nel pensare che non siete i soli.

Molti hanno provato a risolvere l’illusione scrutando con attenzione tutti gli angoli della figura.

Ma ognuno può mettere in pratica le tecniche che ritiene più opportune.

Tuttavia, ci teniamo a specificare che non si tratta esclusivamente di una “gara” visiva, ma anche di una questione di percezione e di intuizione.

Insomma, tutto dipende dal modo in cui il nostro cervello percepisce le informazioni che provengono dall’esterno e come queste vengono poi elaborate.

E voi cosa dite ?

Siete tra i pochissimi “maestri” che hanno risolto l’illusione ?

In caso contrario, non dermordete e continuate ad allenarvi, mantenere la mente sempre attiva ed in esercizio è fondamentale.

In più, dà una certa soddisfazione il pensiero di essere riusciti a risolvere qualcosa che ha messo in difficoltà milioni di persone.

Allora cosa aspettate!

Pronti, partenza… Via!