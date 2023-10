Il mese di ottobre si apre sempre sull’onda lunga della convenienza in casa Iliad. Il provider francese vuole confermarsi sempre di più leader sul mercato della telefonia, grazie ad una serie di promozioni che riguardano oramai non soltanto le famose ricaricabili, ma anche la telefonia domestica e la Fibra ottica.

Iliad, le offerte per la Fibra ottica a prezzi sempre più scontati

Ad ottobre, i clienti di Iliad potranno contare su una duplice promozione, tra ricaricabile e Fibra ottica. Per la telefonia mobile, la migliore iniziativa è sempre la Giga 150. Questa tariffa prevede un canone mensile par a 9,99 euro e consumi con chiamate ed SMS no limits verso tutti più 150 Giga per la navigazione di rete anche attraverso il 5G.

Sul fronte della telefonia fissa, invece, il gestore francese oramai da più di un anno garantisce anche la tecnologia Fibra ottica in una vera e propria dinamica di concorrenza rispetto a TIM, Vodafone e WindTre.

L’occasione da non perdere per gli utenti, sotto questo punto di vista, è la Iliad Box. Gli abbonati che optano per questa ricaricabile dovranno pagare 24,99 euro ogni trenta giorni e riceveranno consumi no limits per navigare in internet con la tecnologia della Fibra ottica più chiamate senza limiti verso fissi e mobili e senza scatto alla risposta.

Inoltre, in uno scenario del tutto promozionale, gli abbonati che scelgono la Fibra ottica avranno anche un costo mensile ridotto se associano al loro profilo Iliad anche una ricaricabile per la telefonia mobile. In tal caso il costo della Fibra sarà di 19,99 euro per sempre.