Il 5 Ottobre 2023 uscirà finalmente al cinema il tanto atteso film Good Vibes.

Si tratta di un fanta thriller, esordio della regista Janet De Nardis e che sta facendo già ampiamente parlare di sé, per la particolarità delle tematiche affrontate.

Tra gli attori del cast avremo Nicola Pecci, Vincent Riotta, Caterina Murino, Ludovico Fremont e Mimmo Calopresti.

Film GoodVibes, trama ed altri dettagli

Il film si compone in totale di 5 episodi, in cui vengono affrontate le tematiche più svariate, come il bullismo, la violenza sulle donne e tutti i rischi relativi ad un uso eccessivo delle tecnologie e agli effetti sulla tutela della privacy.

Tutta la narrazione si snoda attorno al possesso di uno smartphone molto diverso da quelli a cui siamo tradizionalmente abituati.

In quanto, una volta digitato il numero di telefono di una qualsiasi persona di nostra conoscenza o meno, lo smartphone si trasforma nella copia esatta del telefono posseduto dalla persona in questione.

Dando dunque il via libera a messaggi, chiamate, informazioni, insomma tutto quanto è contenuto all’interno del dispositivo.

Lo smartphone diventa quindi un vero e proprio tesoro, un’arma di potere.

I protagonisti degli episodi infatti iniziano a fare emergere i loro desideri più reconditi.

Ciò dimostra come il potere della conoscenza faccia emergere gli istinti più cattivi e morbosi in ognuno, come l’ossessione e il piacere nel poter controllare la vita degli altri.

Insomma si tratta di un film destinato a fare aprire gli occhi nei confronti della società attuale, di come gli smartphone controllano la nostra vita e come, malgrado il corso del tempo, gli istinti e i desideri degli uomini restano sempre gli stessi.

Il potere e la voglia di controllare e prevalere sugli altri.