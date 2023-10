Da Hayao Miyazaki a Makoto Shinkai, passando per molti altri, i registi giapponesi e le loro opere sono ormai riconosciuti a livello internazionale. Gli anime, con le loro ambientazioni, i colori tenui e l’unione tra realtà e credenze popolari, sono capaci di unire i gusti di tutti. Sono tantissimi i capolavori nipponici che hanno conquistato il pubblico internazionale, scatenando emozioni forti senza mai dimenticare l’importanza del significato celato dietro a metafore ed eventi di fantasia. Scegliere solo alcuni titoli è davvero difficile, ma vediamo insieme sei film d’animazione che sicuramente hanno fatto la storia.

Nausicaa della Valle del vento (1984)

Nausicaa della Valle del vento è un film estremamente importante che in un certo senso ha portato alla creazione del famosissimo Studio Ghibli. Nausicaa è una delle eroine meglio riuscite a Hayao Miyazaki, nonché una delle preferite degli spettatori. Audace ed intelligente Nausicaa ha conquistato tutto il suo pubblico portando un grandissimo successo al suo regista e ideatore. Sono tanti i meriti attribuiti a questa pellicola che ha condizionato l’intero percorso della narrativa nipponica.

Il castello errante di Howl (2004)

Sempre realizzato dal genio di Miyazaki, Il castello errante è tratto dall’omonimo romanzo e in pochissimo tempo è diventato un vero e proprio cult tra i film d’animazione. Un film dallo stile poetico, con ambientazioni da sogno e una colonna sonora perfetta, capace di trasportare lo spettatore in un mondo fantastico ricco di colori e magia. Grazie a questo capolavoro, il regista ha vinto un Oscar e un Leone d’oro.

Your name (2016)

Your Name di Makoto Shinkai è una piccola perla che ha portato il regista alla notorietà. Ogni dettaglio del lungometraggio è estremamente curato. I personaggi, con le loro personalità e i loro sentimenti più profondi, sono costruiti in modo eccelso. In particolare, la crescita dei due protagonisti, Mitsuha e Taki, è estremamente significativa nella costruzione dell’intera trama. Nonostante gli elementi fantastici la pellicola si costruisce intorno ad eventi realistici che permettono agli spettatori di empatizzare facilmente con ciò che accade e con i personaggi che agiscono sullo schermo.

Akira (1988)

È impossibile non citare una delle pellicole nipponiche più rivoluzionarie mai realizzate. Akira è un vero capolavoro nel suo genere anche se, nell’anno del suo debutto, non ebbe un particolare eco in Giappone. Stesso non si può dire nel resto del mondo dove divenne immediatamente un cult del cinema. Capolavoro assoluto di Katsuhiro Ōtomo si basa su una società distopica in piena crisi. Nonostante il suo realismo di fondo la trama è impregnata dell’elemento fantascientifico che cattura completamente l’attenzione del pubblico e nonostante il tempo passato continua ad essere fonte di ispirazione per il cinema mondiale.

A Silent Voice (2016)

Altra pellicola del 2016, A Silent Voice è decisamente uno dei film più delicati ed emozionanti degli ultimi anni. La regista Naoko Yamada è riuscita ad arrivare dritta al cuore degli spettatori presentando una storia dai temi forti e ben trattati. Bullismo e depressione, ma anche amore e amicizia, sono al centro di una storia davvero commovente che fa riflettere sulla vita e sul cammino che tutti noi percorriamo per trovare noi stessi.

Una tomba per le lucciole (1988)

Una tomba per le lucciole è la prova di come anche i film d’animazione possono trattare di argomenti più cupi e profondi. Il film di Isao Takahata mostra gli orrori della Seconda Guerra Mondiale e come questa abbia colpito nel profondo chiunque l’abbia vissuta in prima persona. Un film commovente che lascia lo spettatore con un senso di profonda malinconia. Ancora oggi, Una tomba per le lucciole rappresenta il miglior film d’animazione, e non, su questo argomento.