Ormai utilizziamo il nostro smartphone attivamente anche per svagarci qualche secondo nelle giornate piene. Purtroppo, però, sempre più giovani vengono abituati e spinti verso l’uso smodato di tali dispositivi fin dalla giovane età. Durante l’adolescenza l’accesso continuo i social, influisce enormemente sulla crescita e sul modo in cui si visualizza il proprio corpo. Questo è il caso di Instagram e soprattutto TikTok.

Su quest’ultima piattaforma, influencer promuovono stili di vita e di alimentazione a volte non propriamente salutari. In tal proposito, i medici hanno lanciato l’allarme per la presenza di video che stanno spingendo sempre più adolescenti, perlopiù tra la fascia di età dai 18 ai 23 anni, all’uso degli steroidi. Tuttavia, non sono coinvolti solo i maggiorenni ma ci sono stati casi riguardanti anche i minori.

TikTok piazza commerciale per sostanze illecite

La piattaforma social cinese, TikTok, sembra essere divenuta una piazza commerciale dove vengono venduti online steroidi. Gli utenti, spinti dal desiderio di divenire forti e aventi un fisico al pari di Capitan America, vengono convinti facilmente dagli influencer.

In questo traffico illecito e tossico, due elementi particolari vanno a peggiorare la situazione. Il primo fattore è proprio dato dal fatto che queste sostanze vengono promosse da persone seguite e idolatrate. Il secondo invece riguarda come l’acquisto maggiore sia effettuato da moltissimi adolescenti.

I medici preoccupati dalla situazione hanno lanciato l’allarme negli Stati Uniti. Ciò non significa che questi video non possano arrivare anche nel nostro Paese. Purtroppo, sui social ormai è sempre più comune e semplice mostrare una realtà distorta e non sana. TikTok è divenuto un altro strumento improprio per la vendita di oggetti e in questo caso di droghe. Già si stanno prendendo i primi provvedimenti contro gli influencer coinvolti; tuttavia, è sempre più difficile trovare le effettive fonti per fermarle.