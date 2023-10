Il mese prossimo nei cinema italiani debutterà il film prequel, della nota saga cinematografica e narrativa, “Hunger Games: La ballata dell’usignolo e il serpente”. Il lungometraggio sarà prodotto da Notorious Picture. Gli amanti della serie best seller creata da Suzanne Collins non possono assolutamente perdere questo titolo. La storia racconta gli episodi che hanno reso i personaggi più amati, e anche odiati, ciò che abbiamo visto in Hunger Games.

Il presidente di Lionsgate, Joe Drake, ha dichiarato di essersi subito stato esaltato dall’idea di creare una rivisitazione cinematografica del libro della Collins. I fan conosceranno vecchi e nuovi volti, immergendosi nel racconto.

Trama e cast di Hunger Games: La ballata dell’usignolo e il serpente

La ballata dell’usignolo e il serpente narrerà di come l’allora diciottenne Coriolanus Snow, prima di diventare l’orrido tiranno, viva le pressioni dell’essere l’ultima speranza di una casata in declino. La sua famiglia altamente orgogliosa ripone su di lui tutte le speranze di una rinascita dopo la sua caduta avvenuta nel dopoguerra di Capitol City.

Snow teme un declino della sua reputazione dopo che è stato nominato mentore di una giovane appartenente al povero Distretto 12, Lucy Grey Baird. Quando però Lucy Grey canta con aria di sfida e la sua soave voce durante la cerimonia della mietitura, Coriolanus Snow comprende come la situazione potrebbe essere a lui favorevole. Uniranno le loro forze e le loro strategie per sopravvivere a colpi di astuzia. La loro sarà una corsa contro il tempo.

Nel cast spicca il nome della protagonista Rachel Zegler, star di West side story, mentre Snow verrà interpretato da Tom Blyth. Altri attori importanti che vedremo sul grande schermo sono: Viola Davis (Dr.ssa Volumnia Gaul), Peter Dinklage (Decano Casca Highbottom), Jason Schwartzman (Lucretius ‘Lucky’ Flickerman). Dopo queste info, il 22 novembre correrete al cinema? Scommettiamo di sì. Se siete appassionati di film, non potrete perderlo.