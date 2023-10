Gli utenti in possesso di un dispositivo con sistema operativo Android possono oggi pensare di risparmiare davvero moltissimo, grazie alle nuove offerte disponibili in esclusiva per un ridottissimo intervallo temporale. I prezzi sono fortemente ribassati, e per questo motivo consigliamo un rapido acquisto da parte del consumatore finale.

La scoperta degli sconti è indubbiamente facilitata dalla presenza del nostro articolo, sul quale l’utente può trovare la giusta selezione di offerte in esclusiva assoluta, con tanto di link da premere per collegarsi direttamente al Play Store di Google per Android. Al solito vogliamo ricordare che le riduzioni sono limitate nel tempo, e di conseguenza potrebbero terminare presto.

Google Play Store, ecco gli sconti del momento

Tantissimi sconti vi attendono in questi primi giorni del mese di ottobre, partiamo dalle applicazioni, con Speed View GPS Pro a titolo gratuito, un software che permette di utilizzare il segnale GPS per accedere e misurare la velocità in tempo reale (LINK), passando anche per Spelling Right Pro, un altro software gratuito che aiuterà a scoprire come si pronunciano correttamente alcune parole.

Volendo invece giocare con il vostro smartphone Android, potrete fare affidamento su Glidey – Minimal Puzzle Game, come dice il titolo un puzzle game veramente minimale ma altrettanto divertente, se considerate che oggi è completamente gratuito per poco tempo. Volendo infine spendere solamente 0,49 euro, si potrà acquistare Limbo, un titolo assolutamente imperdibile.