Siamo appena entrati nel mese di ottobre 2023 e tutte le varie piattaforme di streaming si apprestano ad aggiornare i propri cataloghi multimediali. Abbiamo già visto i titoli che Netflix ha preparato per i suoi utenti. Ora, però, anche il colosso Amazon ha aggiornato il suo catalogo di Amazon Prime Video con tanti strepitosi nuovi titoli, sempre comprendenti film e serie tv.

Amazon Prime Video, ad ottobre disponibili tanti nuovi titoli

Quest’oggi siamo entrati in ottobre e ora tutti i big del settore streaming stanno aggiornando le proprie proposte. L’altro giorno vi abbiamo parlato del colosso Netflix. Come già accennato in apertura, però, ora tocca ad Amazon. Anche questa azienda si sta infatti preparando per stupire i propri clienti con tantissime novità. Per gli amanti dei romanzi di Anna Todd, torna sulla piattaforma il nuovo capitolo di Hardin e Tessa, ovvero After 5.

Film e serie tv in arrivo ad ottobre

• EVERYBODY LOVES DIAMONDS – in arrivo il 13 ottobre

• PROVA PROVA SA SA S2 – in arrivo dal 26 ottobre

• DESPERATELY SEEKING SOULMATE: ESCAPING TWIN FLAMES UNIVERSE – in arrivo il 6 ottobre

• ONE SHOT: OVERTIME ELITE – in arrivo il 9 ottobre

• UPLOAD S3 – in arrivo il 13 ottobre

• AFTER 5 – in arrivo il 3 ottobre

• TOTALLY KILLER – in arrivo il 6 ottobre

• MR. DRESSUP: THE MAGIC OF MAKE-BELIEVE – in arrivo dal 10 ottobre

• AWARENESS – in arrivo dall’11 ottobre

• THE BURIAL – IL CASO O’KEEFE – in arrivo dal 13 ottobre

• ADDIO AL NUBILATO 2 – L’ISOLA CHE NON C’È – in arrivo dal 17 ottobre

• TROPPO CATTIVI – in arrivo dal 2 ottobre

• 57 SECONDS – in arrivo dal 4 ottobre

• REDEEMING LOVE – in arrivo dal 6 ottobre

• JIGEN DAISUKE – in arrivo dal 13 ottobre

• SPIDER MAN NO WAY HOME – in arrivo dal 15 ottobre

• CAMP – in arrivo dal 19 ottobre

• DUAL – in arrivo dal 20 ottobre

• SILVER DOLLAR ROAD – in arrivo dal 20 ottobre

• THE OTHER ZOEY – in arrivo dal 20 ottobre

• MAFIA MAMMA – in arrivo dal 23 ottobre

• WINNIE THE POOH SANGUE E MIELE – in arrivo dal 27 ottobre

• 65 FUGA DALLA TERRA – in arrivo dal 29 ottobre

• DOWTOWN ABBEY 2 UNA NUOVA ERA – in arrivo dal 30 ottobre

• L’ESORCISTA DEL PAPA – in arrivo dal 31 ottobre