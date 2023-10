Samsung prepara un nuovo smart band dopo TRE ANNI

Durante lo scorso anno sono state fatte alcune mosse sorprendenti da parte di Samsung, molte delle quali si sono poi rivelate giuste. Attualmente però si starebbe parlando di tante altre novità, come quella di un anello intelligente pronto ad essere svelato in occasione del lancio dei prossimi Galaxy.

Da qualche mese si discute anche tanto della nuova linea FE che interessa tablet, cuffie e ovviamente smartphone, i quali a breve arriveranno sul mercato ufficialmente dopo tante indiscrezioni. Durante queste ultime ore però ci sarebbe scoperta qualche altra notizia: a quanto pare Samsung starebbe lavorando per riportare tra le sue linee un fitness tracker.

Samsung prepara il lancio di un nuovo fitness tracker, è stato certificato ufficialmente all’FCC

Alcune indiscrezioni avrebbero portato a galla una notizia molto importante: stando a quanto riportato infatti un nuovo dispositivo avrebbe appena superato la certificazione FCC.

Il dispositivo avrebbe un numero di serie identificato nella sigla SM-R390. Tramite alcune immagini che sarebbero trapelate, viene chiaro capire che si tratta di un fitness Tracker con bordi arrotondati. Sembra esserci anche quello che è un cardiofrequenzimetro e due pin utili per la ricarica. In base a tutte queste informazioni potrebbe trattarsi di un bracciale, più precisamente del Samsung Fit 3.

Chiaramente almeno per il momento tutto ricade nella sezione delle ipotesi, ma potrebbe rivelarsi ben presto realtà. Non ci sono dettagli in merito alle caratteristiche tecniche che questo dispositivo potrebbe avere ma anche nel caso in cui dovesse andare vicino alla versione precedente, potrebbe stupire. Samsung è al lavoro, difficilmente sbaglierà.