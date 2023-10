Tra i vari operatori telefonici italiani, Iliad è sempre uno tra i più scelti grazie alle sue offerte di rete mobile davvero sensazionali. In queste ultime settimane abbiamo assistito ad alcuni cambi sul catalogo dell’operatore e ora ad ottobre saranno disponibili tante offerte di rilievo. Vediamo qui di seguito le più interessanti.

Iliad, catalogo mobile di super offerte anche ad ottobre

L’operatore telefonico Iliad sta proponendo anche ad ottobre tante offerte davvero strepitose e che renderanno felici gli utenti. Attualmente, una delle offerte più interessanti disponibili all’attivazione è Iliad Giga 150. Questa offerta sta al momento sostituendo la precedente offerta Iliad Flash 180.

Nello specifico, gli utenti potranno utilizzare fino a 150 GB di traffico dati per navigare che con connettività 5G. Il bundle dell’offerta include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Gli utenti dovranno pagare un importo pari a 9,99 euro al mese.

Per chi vuole pagare un po’ meno, c’è comunque disponibile un’altra offerta mobile denominata Iliad Giga 100. In questo caso, gli utenti avranno a disposizione 100 GB di traffico dati, validi questa volta per navigare con connettività 4G e 4G+. Rimangono sempre inclusi minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. Per questa offerta mobile, gli utenti dovranno pagare un importo di 7,99 euro.

Rimane poi disponibile per gli utenti anche l’offerta Iliad Voce. Quest’ultima include 40 MB di traffico dati, minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri ad un costo di 4,99 euro al mese.