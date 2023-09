Samsung annuncia il suo ultimo progetto tecnologico, destinato a dar vita ad una nuova generazione di dispositivi.

Si tratta del Galaxy Ring.

Ovvero in assoluto, il primo anello smart di Samsung le cui funzioni dovrebbero riprendere, più o meno, le stesse di quelle di un normale Smartwatch.

Tra cui la misurazione dei dati biometrici dell’utente e della sua attività cardiaca.

Samsung Galaxy ring: Quando sarà disponibile La vendita

Il lancio ufficiale del nuovo Samsung Galaxy ring dovrebbe avvenire, presumibilmente, verso l’inizio dell’anno 2024, insieme alla nuova versione degli smartphone Samsung Galaxy S23.

Anche se sarà sicuramente il Galaxy Ring a catturare la maggior parte delle attenzioni.

Non sappiamo ancora quando l’anello sarà disponibile per la vendita internazionale.

Tuttavia, mentre inizialmente sembrava che Samsung volesse tenere nascosta tale novità, adesso, invece, non si fa che parlarne.

Di conseguenza, ciò ci spinge a pensare che non mancherà ancora troppo tempo prima che il dispositivo venga lanciato ufficialmente sul mercato globale.

Infatti, le occasioni per un annuncio effettivo non mancheranno di certo, tra cui l’ evento Galaxy Unpacked che si terrà a Gennaio e quello che ci sarà per il lancio del Samsung Galaxy S23 FE, tra la fine di Settembre e l‘inizio di Ottobre.

Parlando da un punto di vista tecnico-funzionale, l’anello si collega allo smartphone per via Bluetooth.

Infatti, una volta associati i due dispositivi, sul display del cellulare dovrebbe apparire un pop up su cui sarà scritto “Collega il tuo anello”.

Da qui, tutti i dati biometrici registrati dal dispositivo saranno visibili sullo smartphone.

Insomma, un aggeggino davvero interessante che non vediamo l’ora di utilizzare.