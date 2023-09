La fotografia digitale è in continua evoluzione grazie alle tecnologie sempre più avanzate che permettono la realizzazione di immagini incredibili. A volte però il risultato non è come ci si aspettava. Ne è un esempio palese il caso del video promozionale del nuovo smartphone di casa Google, il Pixel 8.

Il filmato è stato condiviso online e ha scaturito una reazione negativa tra gli utenti. In esso si vede un uomo che scatta una foto alla propria famiglia su una giostra. Successivamente utilizza il proprio smartphone per modificare le espressioni dei soggetti ritratti e correggere i dettagli come la sfocatura dei volti o gli sguardi. Tuttavia, la modifica ha portato la creazione di un’immagine a dir poco strana.

Le prime critiche allo smartphone Google Pixel 8

appena il video è stato condiviso, sono cominciati commenti. Molte persone hanno definito questa funzione di Google Pixel 8 inappropriata e inquietante. La funzione prevede l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, tuttavia pare che non modifichi direttamente i volti. Essa va a selezionare differenti espressioni ritratte in più fotografie scattate in breve tempo, poi le riposiziona sui soggetti.

Per avere un risultato, invece, si dovrebbero apportare delle modifiche manualmente con l’aiuto dell’IA. Altri appassionati credono che la funzionalità di modifica potrebbe essere migliore se usata per correggere i dettagli che non si riferiscono alle espressioni o per i soggetti che sono fermi.

Il servizio di editing fotografico offerto dal Google Pixel 8 ha sollevato dunque parecchie critiche, ma le funzionalità basate sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale non sono finite. Il Magic Editor, ad esempio, ha avuto un riscontro positivo. Esso consente di rimuovere determinati oggetti sullo sfondo in maniera facile e veloce o anche di riposizionare il soggetto soltanto toccandolo e poi trascinandolo nel punto che si preferisce. Chi acquisterà il Pixel 8 potrà accedere all’Editor dall’app di Google Photo. Altre funzioni interessanti sono la messa a fuoco manuale, la riduzione del rumore di sottofondo nei video e la correzione in automatico dell’illuminazione.