Finalmente è possibile acquistare l’iPhone 15 Pro, insieme agli altri della gamma. Gli appassionati non vedevano l’ora giungesse questo momento da quando la Apple aveva annunciato i nuovi modelli lo scorso 12 settembre. C’è però un ma.

I primi utenti che hanno messo le mani sul Pro hanno già effettuato le prime segnalazioni. Migliaia di lamentele si stanno diffondendo online su surriscaldamenti della batteria anomali durante la ricarica o quando si usano app pesanti. Altre indicano persino un cambiamento momentaneo del colore quando si pone lo smartphone a contatto con la pelle. Secondo gli esperti la colpa è da attribuire ad alcuni compromessi effettuati nella scelta del design termico per renderlo più leggero.

Tutti i problemi dell’iPhone 15 Pro

Le scelte stilistiche della Apple avrebbero dunque portato ad una capacità di dissipare il calore minore da parte dell’iPhone 15 Pro. L’azienda, con molta probabilità, riuscirà a risolvere questo problema aggiornando il software, tuttavia i margini su cui può agire sono limitati. Non può apportare grosse modifiche, pena il rischio di compromettere le prestazioni del processore.

Alcune persone hanno segnalato cambiamenti cromatici temporanei sulla cornice quando entra a contatto con la pelle. La Apple ha aggiunto una guida apposita su come pulire correttamente i nuovi smartphone, ammettendo anche che la scelta di impiegare il titanio porta la presentazioni di tale anomalia. La cornice non ha una finitura adatta per lo sporco o anche le impronte digitali. La scelta dell’opaco, quindi, è stata un’arma a doppio taglio: design interessante ma non funzionale.

Per quanto la società abbia spiegato che basta un panno umido per rimuovere le alterazioni, questo è un problemino non indifferente per chi non sopporta segni sull’iPhone. L’unica scelta possibile, in questo caso, è acquistare una cover.