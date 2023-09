Android Auto, il più noto e riconosciuto sistema di infotainment al mondo, è pronto ad accogliere al proprio interno nuove funzioni ed applicazioni, atte a rendere l’esperienza dell’utente molto più completa e versatile, nell’ottica di poter godere di un qualcosa di tutto tondo anche mentre si è in movimento.

Le funzioni di cui vi parleremo verranno rilasciate a breve per tutti i dispositivi in commercio, l’aggiornamento sarà completamente gratuito ed avverrà via OTA, ovvero over-the-air (nel caso in cui il download non fosse automatico, dovrete avviarlo manualmente). Dopo l’eccellente restyling grafico, gli sviluppatori hanno pensato di incrementare il numero di funzioni accessibili dal cruscotto della propria vettura.

Android Auto, le novità e le funzioni in arrivo sono interessanti

I più fortunati sono gli utenti che al momento attuale sono in possesso di una vettura elettrica che abbia marca Polestar, Renault o Volvo, per il semplice fatto che potranno fruire dell’applicazione di Amazon Prime Video. L’accesso alle serie TV e film sarà possibile direttamente dal cruscotto, ma a una condizione: l’auto dovrà essere parcheggiata (o in ricarica).

Limitazioni simili per l’altra grande novità di Android Auto, l’introduzione delle applicazioni di Zoom e WebEx, entrambe permetteranno agli utenti di partecipare a conferenze, che dovranno però essere solo audio (no video) e dovranno avvenire a macchina ferma. In ultimo, a breve sulle nostre vetture sarà possibile utilizzare Vivaldi, il web browser per navigare tranquillamente in rete.