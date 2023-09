Lidl, la grande catena di supermercati italiani, fa impazzire i suoi clienti con le sue offerte lampo del momento.

Per chi non lo sapesse, di tanto in tanto, Lidl lancia delle offerte super vantaggiose su alcuni articoli selezionati, appartenenti a diverse categorie.

Spesso il prezzo offerto è così basso da generare una vera e propria folla.

Ad oggi, ad essere il protagonista indiscusso del momento, è una giacca Lightweight, disponibile a meno di 25 euro.

Lidl e le offerte del momento: outfit sbalorditivi con la nuova giacca Lightweight

La giacca, attualmente in super offerta alla Lidl, si presenta davvero molto utile per la prossima stagione autunnale.

In tessuto idrorepellente, dunque immune agli acquazzoni caratteristici della stagione, è comunque piuttosto leggera e disponibile in tre bellissime colorazioni: blu notte lucido, bronzo dorato e vinaccia lucido.

Inoltre, la presenza della cintura in vita la rende versatile ed adatta ad una pluralità di stili.

Sul web, sono infatti già uscite le prime recensioni che vedono la giacca abbinata ad una vasta gamma di outfit realizzati apposta per l’autunno.

Super condiviso e apprezzato lo stile British College, che vede la giacca nella sua colorazione vinaccia, con una gonna a pieghe a tinta unita e mocassini con calzino, il nuovo must indiscusso della stagione in arrivo.

Ottima anche da abbinare con stivali e pantaloni da cavallerizza e la proposta del binomio giacca blu lucida e gonna scozzese fa letteralmente impazzire.

Non perdetevi l’occasione di iniziare l’autunno nel modo più glamour possibile e, soprattutto, super conveniente.

Scegliete lo stile che più vi piace e iniziate la vostra sfilata !