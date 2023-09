Galaxy Tab S9 FE svelato completamente, ecco le specifiche tecniche

Durante le ultime ore sarebbero state tante le indiscrezioni riguardanti il prossimo tablet di Samsung. Secondo quanto riportato infatti saranno eccezionali le specifiche che lo riguarderanno, ovviamente contestualizzandole a quella che è la fascia in cui sarà introdotto.

Samsung Galaxy Tab S9 FE: le possibili specifiche trapelano sul web

Il prossimo Galaxy Tab S9 FE partirà in anzitutto da un display LCD da 10,9″ di ampiezza, dotato di una risoluzione in full HD+ a 2304 × 1440 pixel. Il formato dello schermo sarà in 16:10. Per quanto riguarda la batteria ci saranno 8000 mAh, mentre la memoria RAM e la memoria interna saranno rispettivamente da 6+128 GB e 8+256 GB. Per quanto concerne invece il processore, Samsung andrà sul suo octa-core con potenza a 2,4 GHz, un Exynos con GPU ARM Mali-G68 MP5.

In merito all’estetica, si sa solo che il tablet peserà 524 grammi.

Arriverà anche un modello Plus, il quale mostrerà uno schermo più grande, da ben 12,4″ e con una risoluzione in 2560 × 1600 pixel. Il suo peso sarà di 628 grammi e la batteria arriverà a 10.090 mAh. In questo caso le varianti di memoria interna resteranno le stesse ma cambierà la RAM: ci sarò un taglio da 8 e un taglio da 12.

In merito alle fotocamere, entrambi i tablet avranno un sensore posteriore da 8 MP mentre sul frontale ecco una fotocamera da 12 MP. La variante Plus avrà anche una ultra-wide da 8 MP sul retro.

Si sa ancora poco per quanto riguarda i prezzi di vendita, con le principali indiscrezioni che suggeriva non prezzo di partenza da 529 €. La variante più grande dovrebbe costare 699 €.