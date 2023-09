Lenovo ha presentato il tablet Tab M10 5G ad inizio anno ma le indiscrezioni stanno già indicando l’arrivo della nuova generazione. Il debutto del Tab M11 sembra piuttosto imminente come dimostrano le informazioni recentemente trapelate.

Grazi al lavoro di Windows Report, possiamo scoprire molte delle caratteristiche principali del device in arrivo. Secondo la fonte, Lenovo Tab M11 andrà a migliorare diverse aree del predecessore ma, nel complesso, non stravolgerà la serie.

Infatti, la precedente generazione è stata lanciata circa tre anni fa e, quindi, fare di meglio era piuttosto semplice semplicemente ricorrendo alle tecnologie più moderne. Il design è generale del tablet è stato rivisto, soprattutto nella parte posteriore con l’introduzione di un modulo di forma rettangolare dedicato alla singola fotocamera. Sul retro saranno presenti anche il marchio Dolby Atmos oltre al logo Lenovo.

Lenovo Tab M11 sarà un tablet semplice ma affidabile, pensato per essere usato tutti i giorni e per durare a lungo

Le indiscrezioni indicano che il Lenovo Tab M11 sarà caratterizzato da uno schermo LCD da 11 pollici dotato di una risoluzione da 1920×1200 pixel. Il tablet si sviluppa con una altezza di circa 166 mm per un peso complessivo di 466 grammi.

Il SoC scelto dal brand sarà il MediaTek G88 Octa-Core affiancato da 4/8/12 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. La batteria garantirà fino a 10 ore di utilizzo con contenuti multimediali e sarà presente la ricarica rapida.

Il sistema operativo sarà basato su Android 13 e Lenovo assicurerà il rilascio di due major update arrivando fino ad Android 15. Per quanto riguarda gli aggiornamenti di sicurezza, invece, il tablet sarà protetto per 5 anni da parte del produttore. I colori disponibili al lancio saranno due grigio Luna e verde Seafoam.

Il possibile prezzo di lancio potrebbe invogliare gli utenti. Infatti, il Tab M10 del 2020 è stato commercializzato a circa 180 euro e la variante 5G ha un prezzo di circa 419 euro. Tra i principali accessori che gli utenti potranno scegliere, non possiamo non citare la Stylus dedicata e la custodia Folio. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.