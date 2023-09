La famiglia iPhone 15, appena presentata da Apple, sta andando incontro ad alcuni problemi di gioventù. Da tutto il mondo si stanno susseguendo segnalazioni riguardanti casi di surriscaldamento ed eccessiva fragilità.

Secondo un nuovo report, sembrerebbe che un ulteriore grattacapo per gli ingegneri Apple potrebbe arrivare dal titanio utilizzato per la scocca dei modelli Pro e Pro Max. L’azienda di Cupertino ha scelto questo materiale per garantire una maggiore resistenza strutturale agli smartphone ma stanno emergendo anche altre problematiche.

In particolare, alcuni utenti stanno segnalando casi di decolorazione del titanio. I thread online si stanno moltiplicando e riguardano sia iPhone 15 Pro che il Pro Max. La decolorazione diventa evidente sulla cornice in titanio degli smartphone a cui poi si aggiunge anche un effetto alone.

Se utilizzate gli Apple iPhone 15 Pro senza custodia state attenti, il contatto con le dita potrebbe causare aloni e decolorare il titanio

Apple ha ufficialmente confermato di essere a conoscenza del problema e che il fenomeno è causato dal contatto con la pelle degli utenti. Infatti, sugli iPhone 15 Pro utilizzati con una custodia protettiva, questo fenomeno non si verifica.

Per garantire il corretto trattamento del fenomeno, Apple ha aggiornato il documento relativo alla pulizia dello smartphone sul proprio sito ufficiale. Tra le linee guida viene citato che le sostanze oleose prodotte dalla pelle potrebbero temporaneamente alterare il colore della scocca degli iPhone 15.

Per pulire i device è possibile utilizzare un panno morbido e leggermente umido. Inoltre, deve essere cura dell’utente quella di pulire lo smartphone immediatamente se dovesse venire a contatto con materiali che potrebbero causare macchie.