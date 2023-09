Google Pixel Watch 2 quasi ufficiale, ma ecco nuovi rumor con alcune funzioni

Tutti coloro che durante gli ultimi giorni hanno seguito le notizie tecnologiche spuntate sul web, possono sapere che sono arrivate delle indiscrezioni riguardanti uno dei prossimi orologi smart. Stiamo parlando ovviamente del Pixel Watch 2, programmato per l’arrivo il prossimo 4 ottobre in casa Google.

Dopo aver visto tantissime indiscrezioni che hanno praticamente anticipato in toto tutte le sue caratteristiche, ci sarebbe stata qualche altra cosa che gli utenti hanno avuto il piacere di conoscere. È arrivato infatti un nuovo video utile per il marketing che va ad evidenziare alcune delle sue nuove capacità.

Google Pixel Watch 2, arrivano nuove indiscrezioni per il celebre smartwatch

Per prima cosa sembra essere confermata la funzione della misurazione della temperatura cutanea di cui si è tanto parlato. Il nuovo Google Pixel Watch 2 dunque potrà dirvi a quanti gradi corrisponde.

Almeno per il momento, come suggerisce il video, questa novità potrebbe non essere disponibile per tutti i paesi. L’orologio sarà anche in grado di monitorare lo stress come si era ipotizzato tramite alcuni video. Un nuovo sensore riuscirà ad alimentare il sistema di gestione di Fitbit. Nel momento in cui l’orologio rileverà uno stato di stress, agli utenti verrà richiesto di registrare il loro umore attuale con la possibilità di ottenere dei suggerimenti per migliorarlo.

Un grande miglioramento arriverà anche per quanto riguarda la frequenza cardiaca grazie al nuovo sensore che dovrebbe essere molto più preciso di quello attuale. L’orologio sarà in grado di rilevare ben sette allenamenti diversi, oltre a garantire una durata della batteria di ben 24 ore con display sempre attivo.