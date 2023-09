Tutti conoscono Facebook, il social network realizzato dal giovane e brillante Mark Zuckerberg.

L’ app, fin dal suo primo debutto , avvenuto nel Luglio 2004, ha manifestato un successo senza precedenti, superando a vista d’occhio tutti gli altri social del periodo, rendendoli all’istante obsoleti.

Proprio come è successo, per esempio, a Myspace.

La piattaforma, nonostante siano trascorsi decenni dalla sua nascita, continua ad essere uno dei social più utilizzati al mondo, insieme ad Instagram, WhatsApp e, attualmente, anche TikTok.

Attraverso il proprio account è infatti possibile registrarsi anche ad altre piattaforme, proprio come avviene con le email, così da garantire un accesso alle app più rapido ed automatico.

Nel corso degli anni Facebook è rimasto sempre fedele a sé stesso e al suo stile.

Stile che ha deciso di mantenere anche nel corso del suo ultimo aggiornamento grafico, avvenuto proprio in questo mese di Settembre.

Facebook: nuovo colore vecchio logo

Infatti, per chi non ne fosse ancora a conoscenza, Facebook ha apportato delle piccole modifiche grafiche al suo marchio.

In realtà, si tratta davvero di un piccolo dettaglio ma che, secondo Meta, contribuisce a rendere ancora più incisivo lo stile del suddetto brand.

La modifica grafica riguarda essenzialmente il colore del logo, che diventa di un blu elettrico molto più acceso e privo di sfumature troppo chiare.

Secondo Dave Nguyen, il Design Director di Meta, la scelta di adottare un blu così forte contribuisce a dare al brand un carattere più forte, audace e, come egli stesso ha definito, eterno.

Uno stile che riesce ad imprimersi più facilmente nella mente degli utenti, anche se, a dirla tutta, è quasi impossibile conoscere una persona che, ad oggi, non abbia anche solo sentito parlare di Facebook.

Oltre al blu elettrico del logo, sono state apportate modifiche anche alla tavolozza delle variazioni di colore e alle reazioni, le cui icone diventano maggiormente riconoscibili a tutte le dimensioni.

Inoltre, come è possibile vedere dalla foto in evidenza, il bianco della f tende a risaltare molto di più.

Quest’ultima però resta esattamente così come è sempre stata, anche il font scelto, ovvero Facebook Sans, continua ad essere sempre lo stesso.

Dimostrazione di come anche una semplice variazioni di sfumatura di colore possa fare la differenza.