Sapete che una singola scheda SIM potrebbe davvero fare la vostra fortuna economica?

Non è affatto uno scherzo, ma si tratta di una situazione più che vera e che sta avendo successo soprattutto nell’ultimo periodo.

Per chi non ne fosse a conoscenza, il mondo del collezionismo è davvero molto vasto ed include una pluralità di settori.

Tra questi troviamo anche quello incentrato sulla collezione di SIM telefoniche.

Ma cosa rende una scheda telefonica così importante e per quale ragione vi sono alcune persone disposte a spendere cifre esorbitanti per poterne acquistare una?

SIM e top Number: tutto ciò che serve sapere a riguardo

Le SIM che vengono riconosciute rare e di particolare valore economico, vengono identificate con il nome di Top Number o Gold Number.

Ciò che viene considerato particolarmente raro non è il materiale con cui sono realizzate queste schede, ma la loro sequenza numerica.

Quest’ ultima viene valutata come rara se presenta alcune caratteristiche molto semplici da riconoscere, ma davvero difficili da trovare.

Tra queste:

La presenza di numeri uguali;

Sequenze numeriche che corrispondono alla data di un determinato evento storico dall’importante valore culturale;

dall’importante valore culturale; Sequenze numeriche dal significato spirituale , come 777 che viene identificato come un numero angelico (ve ne sono anche molti altri);

, come che viene identificato come un numero angelico (ve ne sono anche molti altri); Presenza di palindromi, errori di digitazione e così via.

Insomma si tratta di quelle SIM le cui particolarità sono facilmente individuabili.

Esse possono essere vendute in aste selezionate a prezzi davvero molto alti, vi stupireste di quanto una persona è disposta a pagare per ottenerne anche solo una.

Le Top Number selezionate

A tal proposito, ecco alcune schede che sono state già vendute e il loro relativo prezzo di acquisto.