Attenzione alle truffe bancarie;

Con l’incessante sviluppo tecnologico e la possibilità di utilizzare sempre più nuovi canali di comunicazione, aumenta anche il rischio di incorrere in truffe online particolarmente elaborate e davvero complicate da riconoscere.

Aumentano infatti i rischi di ricevere email, chiamate ed sms fasulli, elaborare in modo da sembrare autentiche e farci cadere in inganno.

Basta pensare, per esempio, al noto fenomeno delle email phishing.

A tal proposito, è stata istituita l’Abi, ovvero

l ‘associazione bancaria italiana che ha stilato una serie di consigli di comportamento utili per aiutarci a riconoscere eventuali tentativi di truffe e come difendersi da questi ultimi.

Truffe bancarie, i nostri consigli in merito

Al fine di limitare, quanto più possibile, il rischio di diventare vittime inconsapevoli di truffe elaborate, possiamo prendere in considerazione i suggerimenti offerti dall’Abi.

Mai prendere sul serio né in considerazione le telefonate che vi chiedono di effettuare bonifici per il pagamento di servizi o altre utenze;

che vi chiedono di effettuare per il pagamento di servizi o altre utenze; Nessun istituto bancari o vi chiederà di fornire i vostri dati personali attraverso email, SMS o telefonate;

o vi chiederà di fornire i vostri attraverso email, SMS o telefonate; In caso di prelievo denaro tramite sportello bancomat, assicurarsi che quest’ultimo non presenti anomalie o irregolarità ;

o ; Non credere alla richieste di denaro fatte da terze persone che affermano di parlare per conto di alcuni vostri parenti;

fatte da terze persone che affermano di parlare per conto di alcuni vostri parenti; Controllare con periodicità i movimenti della vostra carta di credito, in modo da assicurarvi sempre che non avvengano transizioni di denaro anomale e non autorizzate;

in modo da assicurarvi sempre che non avvengano transizioni di denaro anomale e non autorizzate; Non cliccate su alcun link se non siete certi, al 100% dell’identità, dell’autorevolezza e affidabilità della fonte;

se non siete certi, al dell’identità, dell’autorevolezza e affidabilità della fonte; Prediligete password complesse e provvedete a cambiarle di tanto in tanto;

e provvedete a cambiarle di tanto in tanto; Diffidare di offerte troppo vantaggiose e convenienti che risultano essere troppo belle per essere vere.

In ogni caso se riponete dei dubbi su una particolare situazione, il vostro istinto potrebbe davvero aiutarvi a riconoscere una truffa.

In queste circostanze vi consigliamo di rivolgervi immediatamente alle autorità competenti e al vostro istituto bancario e/o postale.

Tutto ciò è indispensabile per fermare i malintenzionati in tempo e, nel caso fosse stati truffati, ricevere il dovuto rimborso.

La tempestività, in questi casi, è davvero importantissima.