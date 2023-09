Attualmente, viviamo in un’epoca in cui risulta ormai quasi impossibile sopravvivere senza il proprio smartphone.

I telefoni cellulari sono diventati i migliori amici degli uomini e, il loro utilizzo, è diventato, via via sempre più indispensabile.

In quanto impiegati non solo per questioni personali ma anche in ambito lavorativo-professionale.

Tuttavia, per quanto possiamo amare i nostri dispositivi touchscreen, essi non sono poi così tanto innocui come potremmo pensare.

In quanto, ogni smartphone, emette un proprio livello di radiazioni particolarmente dannose per il corpo umano.

A tal proposito, risulta essere davvero rilevante il lavoro svolto dall’ente tedesco Bundesamt fur Strahlenschutz, ovvero l’Ufficio Federale per la protezione delle radiazioni.

Smartphone e radiazioni: come proteggersi e livelli di radioattività

Quest’ultimo, infatti, ogni anno si occupa di pubblicare una lista degli smartphone più radioattivi presenti sul mercato.

L’indice di radioattività è indicato con la dicitura SAR, valore che sta ad indicare letteralmente il livello delle radiazioni elettromagnetiche che viene assorbito direttamente dal corpo umano.

Il SAR si misura in Watt per chilogrammo e, ogni Paese, ha il suo limite consentito.

Per esempio, per quanto riguarda l’Italia, il limite non dovrebbe superare i 2 watt per kg per quanto concerne le radiazioni assorbite dalla testa e i 4 vatt a Kg, per quelle assorbite dal corpo.

Di seguito, dunque, vi forniamo una lista aggiornata dei modelli di smartphone che risultano essere quelli più “radioattivi” del momento.

Samsung Galaxy S22 con 1.22 w per Kg;

con 1.22 w per Kg; Samsung Galaxy S22 Ultra e A52 5G , con 1.05 w;

e , con 1.05 w; Realme GT Neo 2 , con 1.19 w;

, con 1.19 w; Oneplus Nord CE2 2 con 1.02 e per kg;

con 1.02 e per kg; Google Pixel 6 e 6 Pro , con 1.00 w;

e , con 1.00 w; iPhone 13 Pro e Pro Max , con 0.99 w per la testa;

e , con 0.99 w per la testa; Asus Zenfone 6, con 1.56 w;

con 1.56 w; Google Pixel 3XL, con 1.39 w;

con 1.39 w; Huawei Mate 9 , con ben 1.69 e per kg;

, con ben 1.69 e per kg; RPG Phone 6 , con 1.36 w;

, con 1.36 w; Alcuni Xiaomi della serie Mi con valori che vanno oltre l’1.40 w per kg.

Per questa ragione nel momento in cui state cercando di acquistare un nuovo smartphone, da oggi, fate particolare attenzione al valore indicato dall’indice SAR che dovrebbe essere presente su ogni confezione.

Alcuni consigli di utilizzo

In ogni caso, possiamo comunque fornirvi dei consigli utili al fine di limitare, quanto più possibile, l’assorbimento di radiazioni da parte del vostro corpo.