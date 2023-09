Qualcomm ha annunciato il debutto del SoC Snapdragon 7s Gen 2, la nuova generazione del chipset di fascia media del chipmaker americano. Dal punto di vista dell’architettura, il System-on-Chip presenta otto core suddivisi tra alte prestazioni ed alta efficienza.

I quattro core Kryo ad alte prestazioni operano alla frequenza di clock a 2.4 GHz e garantiscono il supporto ai task più pesanti. I quattro core ad alta efficienza, invece, operano con frequenza da 1.95 GHz.

Qualcomm ha realizzato il chipset con processo produttivo a 4nm ed è in grado di supportare la risoluzione FullHD+ e il refresh rate a 144Hz. Inoltre, il SoC gestisce memoria RAM fino a 12GB compatibili con la tecnologia a 3200MHz LPDDR5 e memorie interne UFS 4.0.

Il modem integrato è lo Snapdragon X62 5G, una soluzione in grado di raggiungere la velocità di 2.9Gbps e supportare la tecnologia 5G millimeter wave. Non manca il supporto alla connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2 oltre che ai principali sistemi di navigazione e geolocalizzazione satellitare come QZSS, Galileo, BeiDou, NavIC, GLONASS e GPS.

Dal punto di vista fotografico, il modulo Qualcomm Spectra 12-bit ISP permette di gestire fino a tre ottiche simultaneamente per scattare foto e registrare video. La risoluzione massima supportata è di 200 megapixel per le foto e per i video in 4K a 30 FPS. L’IA integrata permette di ridurre il rumore delle foto e migliorare la qualità degli scatti.

Il debutto del SoC Snapdragon 7s Gen 2 è previsto per il 21 settembre. Il primo smartphone ad arrivare sul mercato con il chipset sarà il Redmi Note 13 Pro. Al momento non è disponibile un benchmark per valutare le performance del chipset ma siamo certi che arriverà a breve.