Il nuovo modello di smartphone Google Pixel 8 sarà tra circa due settimane finalmente in vendita. La data è molto vicina, ma c’è chi non riesce più ad aspettare e vuole conoscere tutti i dettagli di questo pazzesco cellulare. Se siete tra queste persone allora sicuramente vorrete sapere cosa ci riportano i rumor di questi giorni: notizie importanti sulle fotocamere in dotazione.

Premettiamo dicendo che non si tratta di fonti ufficiali, quindi le informazioni potrebbero essere vere quanto false. La fonte, infatti, è la conosciuta leaker Kamila Wojciechowska, la quale ha postato su X tutte le specifiche tecniche dei nuovi Google Pixel, ponendo particolare attenzione al comparto fotografico.

Le fotocamere dei Google Pixel 8 promettono grandi magie

Il Google Pixel 8 avrà in dotazioni, nel modello Pro, i controlli speciali per ottenere immagini che rasentano la perfezione. Astrofotografia, Real Tone, Super Res Zoom, Night Sight, uniti all’opzione che permette di sostituire i volti rendono questo smartphone un vero gioiello della tecnologia.

Gli sviluppatori hanno introdotto anche funzioni innovative per la creazione dei video, come il Night Sight che permetterà di riprendere anche con scarsa luce o l’Audio Eraser per abbassare i rumori in sottofondo.

Passando ai tecnicismi, il modello base Google Pixel 8 avrà due fotocamere posteriori. La principale sarà da 50 megapixel octa PD con ottica wide e supporto per il Super Res Zoom fino a 8x. L’ultragrandangolare, invece, avrà un sistema di autofocus, potenza da 12 megapixel e la correzione della distorsione. La fotocamera interna sarà da 10 megapixel e field of view di 95°.

Il Google Pixel 8 Pro avrà la medesima camera anteriore, ma salirà ancora di livello nella parte frontale con tre obiettivi. Il principale sarà lo stesso del modello base, ma l’ultragrandangolare raggiungerà i 40 megapixel. La fotocamera “in più” dovrebbe invece essere un Teleobiettivo da 48 megapixel.