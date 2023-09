Mercato tutelato del GAS al capolinea, cosa significa

Gli utenti italiani si stanno preoccupando sempre di più per quanto riguarda il mercato dell’energia sul territorio. I prezzi di gas ed elettricità sono arrivati infatti alle stelle negli ultimi tempi, per poi scendere leggermente.

Allo stesso tempo però stanno cambiando tante cose ed è proprio in questi giorni che è stato segnato un momento molto importante nella storia energetica in Italia. È arrivata infatti la fine del mercato tutelato, un cambiamento che partirà ufficialmente dall’inizio del nuovo anno 2024. È questo un passaggio fondamentale siccome si arriva al mercato libero, sia per l’elettricità che per il gas. Il vecchio mercato che si appresta a terminare ha garantito per diversi anni delle tariffe controllate e già stabilite, offrendo quindi una sorta di protezione per tutti gli italiani. Con la fine di quest’era, i consumatori adesso potranno scegliere un nuovo fornitore all’interno del mercato libero, con tariffe determinate dalla concorrenza delle diverse compagnie che si occupano di energia.

Energia elettrica e gas, finisce il mercato tutelato: via libera al nuovo mercato libero

Con la fine del mercato tutelato non avviene solo un cambiamento di tipo tariffario, ma arriva anche un’opportunità per tutti i consumatori che possono così scegliere liberamente all’interno del mercato energetico. In questo modo si potranno confrontare, proprio come nel mondo della telefonia, le diverse tariffe messe a disposizione, valutando anche tutti i servizi aggiuntivi scegliendo il fornitore.

In questo modo tutti i consumatori potranno essere informati in maniera adeguata ed essere consapevoli di ogni scelta intrapresa. Proprio per questo si aprono nuove prospettive all’interno del settore energetico italiano.