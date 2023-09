Il palinsesto di Sky è al gran completo in questa stagione autunnale, con la piena ripartenza del campionato di Serie A e con le grandi partite in esclusiva della Champions League. I programmi della pay tv satellitare si completano anche con le grandi competizioni di sport, il cinema e le serie tv.

Sky, la grande offerta di prova al costo di soli 9 euro

Per attirare sempre più clienti in questa stagione Sky non punta soltanto sul palinsesto televisivo, ma anche su una strategia commerciale mai così indirizzata verso costi da ribasso. I clienti che scelgono per la prima volta Sky potranno attivare un periodo di prova con una quota una tantum dal valore di 9 euro.

Nel costo unico di 9 euro, gli abbonati avranno libero accesso a tutte le esclusive della pay tv incluse nei pacchetti di Sport e Calcio. Inoltre, senza alcun costo aggiuntivo, agli abbonati potranno anche gustarsi tutti titoli che sono presenti all’interno del pacchetto Cinema con migliaia di film nazionali ed internazionali. Non mancano infine le grandi tecnologie della piattaforma satellitare, con in primis il decoder di ultima generazione. Sky Q.

La disponibilità del periodo di prova assicura massima flessibilità ai clienti di Sky. Una volta conclusi i trenta giorni opzionali, gli abbonati potranno scegliere di proseguire la visione del satellitare optando i pacchetti a scelta Cinema, sport e calcio con i costi di listino. Laddove, invece, si volesse concludere la visione, gli utenti che hanno usufruito del periodo di prova non dovranno aggiungere nessuna penale al costo finale.