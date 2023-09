Samsung anticipa le indiscrezioni, mostra il Galaxy S23 FE e tutta la gamma

C’era un tempo in cui tutti gli utenti appassionati di tecnologia attendevano gli eventi di lancio per conoscere qualcosa di quel prodotto tanto atteso. Ora gli eventi di presentazione non servono praticamente più a nulla, siccome quel sentimento unico di avere il fiato sospeso in attesa di qualcosa di nuovo, viene costantemente annullato dalle indiscrezioni. Negli anni queste ultime sono diventate sempre più veritiere e soprattutto affidabili, anche quando si tratta di qualcosa di apparentemente nascosto. Samsung ad esempio sarebbe in procinto di presentare tanti nuovi dispositivi ma gli utenti già sanno tutto.

Poco tempo fa infatti l’azienda si è ritrovata ad essere costretta a confermare il nome del suo nuovo Galaxy S23 FE. Lo stesso adesso arriva con una nuova immagine promozionale di alta qualità che l’azienda sudcoreana ha in programma.

Samsung svela un’immagine in cui mostra i suoi dispositivi FE in arrivo

Con l’ultima immagine che Samsung ha lasciato trapelare, sia il Galaxy S23 FE che il Tab S9 FE e le Buds FE sono ormai chiari a tutti.

Nelle immagini in questione, che potete vedere proprio qui in alto, si notano tutti e tre i dispositivi in una sorta di ritratto di famiglia. Quest’immagine ufficiale mostra prodotti che in realtà non sono ancora ufficiali ma mette finalmente fine alle notizie che trapelano sul web sottoforma di indiscrezioni.

In poche parole Samsung era stanca di vedere qualcuno anticipare costantemente ciò a cui l’azienda stava pensando da tempo. Per questo motivo ha scelto di venire fuori con l’immagine emblematica come quella che potete notare in alto. È stato dimostrato ancora una volta come il design dei dispositivi primari non sia stato stravolto.