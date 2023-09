In questi giorni è possibile acquistare sulla piattaforma Amazon Echo Show 5 scontato del 41% rispetto al prezzo di listino.

Gli assistenti vocali stanno diventando, sempre più, parte integrante della nostra vita. Ci accompagnano nelle operazioni di tutti i giorni grazie alle numerose funzioni di cui sono equipaggiati. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Echo Show 5 in offerta su Amazon

Lo smart speaker di Amazon, dotato di assistente vocale Alexa, è un dispositivo munito di schermo touch da 5,5” e camera frontale da 2 MP. E’ disponibile in 3 diverse colorazioni: Antracite, Bianco e Blu. Il peso è contenuto e si aggira poco oltre i 400 grammi. Il retro è bombato e contiene lo speaker audio, oltre all’ingresso per l’alimentazione e per una porta mini-USB. Il tessuto utilizzato per avvolgere la cassa rende l’apparecchio piacevole al tatto ed elegante nell’aspetto.

Sulla parte superiore di Echo Show 5 troverai il pulsante di accensione/spegnimento, quelli del volume e un interruttore per oscurare la fotocamera e garantirti una completa privacy. Il cavo di alimentazione è lungo 1,5 mt e arriva in colore bianco, anche se scegli l’apparecchio di color antracite. Una scelta bizzarra, che potrebbe far storcere il naso agli esteti.

Potrai chiedere ad Alexa di leggerti le ultime news, gli aggiornamenti del meteo, l’oroscopo o le notifiche di Amazon. Oppure potrai impostare una musica di sottofondo, guardare una raccolta di fotografie o consultare gli appuntamenti dal vostro calendario. Se poi, oltre all’acquisto di Echo Show 5, hai dotato la tua casa di dispositivi smart, ecco che allora potrai gestire anche i termostati, le luci, i videocitofoni intelligenti o i robot aspirapolvere. Il tutto, seguendo questo link, al prezzo di 64.99 euro invece di 109.99 euro.