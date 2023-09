Se siete alla ricerca di un metodo per rendere più sicura la vostra abitazione o il vostro ufficio, la piattaforma Amazon sta proponendo Eufy Security Cam ad un prezzo molto interessante.

Il colosso permette infatti di aggiungere un coupon sconto di 40 euro sul prezzo intero. Scopriamo insieme le sue caratteristiche.

Eufy Security Cam in offerta su Amazon

La telecamera in questione garantisce una trasmissione in diretta e registrazione della sequenza in HD 1080p dalla nitidezza cristallina, per osservare esattamente ciò che accade all’interno e all’esterno dell’abitazione. Evita la necessità di effettuare frequenti ricariche e usufruisci di una durata della batteria pari a 180 giorni con una sola ricarica.

Visualizzazione a colori diurna e notturna: prendi visione delle registrazioni o dei filmati in diretta a colori, persino di notte, per una visualizzazione nitida delle persone presenti nel luogo di interesse. Avvisi rilevanti: la tecnologia di rilevamento persone consente alla telecamera di rilevare in modo intelligente anatomia del corpo e struttura del volto. Ciò garantisce la ricezione di avvisi unicamente in concomitanza dell’avvicinamento di un individuo e non di un gatto randagio.

Resistenza a qualsiasi evento atmosferico: caratterizzata da un’impermeabilità di grado IP67, la telecamera eufyCam 2C è progettata per resistere agli agenti atmosferici. Il prezzo proposto è quello di 199.99 euro, con l’aggiunta di un coupon sconto di 40 euro. Seguite questo link per maggiori dettagli.