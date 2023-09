WindTre ha recentemente rinnovato una pazza offerta capace di riservare agli utenti la possibilità di accedere a ben 150 giga di internet al mese, proponendosi come valida alternativa a Iliad e similari, e limitando al massimo la spesa che il consumatore finale deve necessariamente sostenere.

II suo nome è Go 150 M Easy Pay, è una promozione che richiede il versamento di un contributo mensile di soli 7,99 euro, un canone che però deve essere pagato tramite il conto corrente bancario, proprio data la natura della promozione stessa. Al suo interno si possono trovare 50 SMS, utilizzabili verso chiunque, passando anche per illimitati minuti da spendere a piacimento in Italia, oppure anche 150 giga di internet alla massima velocità disponibile (4G+).

WindTre, questa è l’offerta da battere

La promozione è buonissima, ma presenta limiti importanti: come vi abbiamo annunciato solamente i possessori di una SIM Iliad o MVNO, con annessa portabilità del numero, la possono richiedere. I costi di attivazione sono azzerati quasi completamente, sottolineando infatti la necessità di pagare solamente la prima mensilità, e non la SIM o la spedizione a domicilio.

Dall’altro, tuttavia, troviamo la necessità di restare clienti di WindTre per un determinato periodo, si parla giustappunto di 24 mesi, entro il quale l’utente non potrà richiedere la portabilità altrove, in caso contrario sarà costretto a pagare una penale del valore effettivamente variabile (dipende da quando viene richiesta la portabilità del numero originario verso altro operatore).