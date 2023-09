Tra i vari operatori telefonici presenti in Italia, Iliad è uno di quelli che stupisce di più i propri utenti e sopratutto la concorrenza. Le sue offerte sono fin dal suo arrivo tra le più competitive presenti sul panorama della telefonia mobile. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha reso nuovamente disponibile la super offerta mobile denominata Iliad Giga 150.

Torna Iliad Giga 150, la super offerta mobile con 150 GB di traffico dati

In questi ultimi giorni il noto operatore telefonico Iliad ha fatto tornare una delle sue super offerte. Come già accennato in apertura, stiamo parlando dell’offerta mobile denominata Iliad Giga 150. Quest’ultima è andata dunque a sostituire, almeno per il momento, la precedente offerta mobile denominata Iliad Flash 180.

In questo caso, ci troviamo comunque di fronte ad una super offerta di rete mobile. Gli utenti che attiveranno l’offerta in questione, infatti, potranno utilizzare ogni mese ben 150 GB di traffico dati. La cosa interessante è che gli utenti potranno navigare con connettività 4G/4G+ ma anche sulle nuove reti 5G.

Oltre a questo, il bundle di questa super offerta arriva ad includere come sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Questi ultimi sono validi anche verso i paesi europei e sono inoltre disponibili minuti illimitati verso alcune destinazioni internazionali. Gli utenti potranno inoltre utilizzare fino a 10 GB di traffico dati in roaming per navigare in Europa.

Il costo di questa super offerta è di 9,99 euro al mese ed è previsto un costo di attivazione sempre di 9,99 euro.